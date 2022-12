Elon Musk planeja começar testes de chips cerebrais em humanos

“A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte”. Apocalipse 13.16

Introdução : A Bíblia diz que nos últimos dias a besta fará uma marca para aqueles que não servem a Deus. Uma das estratégias do inimigo é o engano e fazer as pessoas ficarem na ignorância. Por isso precisamos saber mais a respeito disso e o que devemos fazer para recusar qualquer coisa semelhante.

É esperado que um chip seja implantado em cérebros humanos e também sirva de interface com máquinas. A fase de testes mais importantes devem começar nos próximos 6 meses e de acordo com a companhia, a maior parte da documentação necessária já foi enviada para a Administração de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos (FDA), para que recebam aprovação do governo para iniciar os testes do dispositivo.

Os cientistas descrevem os dispositivos “Neuralink” como pequenos e com fios flexíveis implantados no cérebro do usuário. “É como substituir um pedaço do seu crânio por um smartwatch, por falta de uma analogia melhor”, explicou Elon Musk.

A ansiedade de Musk para o início do processo é evidente, e se tudo correr como o esperado, é possível que aconteça ainda em 2022.

A marca da Besta