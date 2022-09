Sergipe dispensa reforço de tropas federais para as eleições

O Tribunal Regional Eleitoral comunicou ao Tribunal Superior Eleitoral que não há a necessidade de envio de tropas federais para atuação durante o primeiro turno – e segundo turno, se houver – em Sergipe. A dispensa da ajuda foi feita após a Secretaria da Segurança Pública garantir a segurança nos 75 municípios sergipanos.

As equipes das polícias Civil e Militar, assim como do Corpo de Bombeiros, estarão atuando e repassando informações à Polícia Federal. No estado, o TRE/SE ainda chegou a solicitar o apoio de forças de tropas nacionais ao TSE, à época do teste de integridade das urnas, porém, com a garantia da segurança pública estadual, a solicitação foi cancelada junto ao TSE.