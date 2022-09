É RECORDE! Mega Sena acumula e vai pagar um dos maiores prêmios da história

Quase todo mundo sabe o quanto é difícil acertar na Mega Sena. E quem não sabe, imagina. De qualquer modo, também é raro a principal loteria da Caixa Econômica Federal passar tanto tempo sem ter um ganhador ou ganhadora.

A Mega Sena acumulou pelo 14º décimo sorteio consecutivo. Com isso, o prêmio em jogo no próximo concurso será o maior da história da Mega em sua série regular. Isto é, excluindo ocasiões extraordinárias como a Mega da Virada.

O prêmio em jogo no próximo concurso será de aproximadamente R$ 300 milhões. Se houver acertador.

As dezenas válidas pelo concurso 2524, sorteadas na noite de quarta-feira (28), foram 03-20-22-37-41-43.

Quina e quadra

Embora ninguém ter acertado a faixa principal, houve quem chegasse perto do sonho da independência financeira.

A Caixa Econômica Federal informa que 404 apostas acertaram cinco dos seis números sorteados. O prêmio pago a cada uma delas será de R$ 43.914,62.

Já as 30.194 apostas que acertaram quatro números renderão prêmio de R$ 839,40 cada.

A arrecadação total do concurso ficou em R$ 190,7 milhões – dinheiro que têm, como destino, além do pagamento do prêmio bruto (43,35%), a seguridade social (17,32%); diversos fundos (como o da Cultura, o Penitenciário Nacional e o de Segurança Pública), comitês, confederações e clubes esportivos.

Como apostar na Mega Sena

As apostas para o próximo concurso da Mega Sena podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do próximo sorteio (1º de outubro), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal.

Para levar o prêmio de R$ 300 milhões, você “só” precisa escolher os números certos – e ser a única pessoa a acertá-los.

Se isso acontecer, você terá direito ao maior prêmio individual já pago na história da Mega Sena, superando os R$ 289,4 milhões do concurso 2150, sorteado em 11 de maio de 2019.

Na ocasião, uma aposta feita pela internet rendeu prêmio de R$ 289,4 milhões.

Mas por que é tão difícil acertar na Mega Sena afinal?

A probabilidade de acerto da Mega Sena com um jogo simples de seis dezenas é de uma em mais de 50 milhões. Para ser mais preciso, uma em 50.063.860 tentativas. É a mais difícil dentre todas as loterias brasileiras.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 4,50. Entretanto, é possível aumentar suas chances de acertar na Mega Sena. Descubra como nesta reportagem do Seu Dinheiro.

Seu Dinheiro