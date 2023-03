Dois vereadores do PT perdem o mandato por fraude nas eleições no interior de Sergipe

Decisão do Tribunal Superior Eleitoral desta quinta-feira, acatou ação do PSD de Maruim e cassou, anulando o registro e os votos da chapa de vereadores do PT que concorreu na cidade em 2020. O motivo foi a acusação de fraude na cota de gênero. Duas mulheres com menos de dez votos não conseguiram comprovar que efetivamente realizaram campanha, ficando comprovada a intencionalidade de burlar a lei eleitoral. O PT elegeu dois vereadores na cidade: Ney Maruim e Lobedo. O Juiz eleitoral será agora intimado para proceder a retotalização e identificar os novos eleitos.