Dicas simples de decoração para o Natal

Natal é época de reunir a família, amigos, decorar a casa para receber os que amamos e agradecer por mais um ano juntos. São nesses momentos mágicos que os detalhes fazem a diferença, principalmente no nosso lar. É durante o mês de dezembro que montamos a árvore, colocamos as luzes e a guirlanda na frente de casa, espalhamos enfeites decorativos em mesinhas e preparamos a mesa de forma temática para o momento da ceia. Mas você sabe de onde esses costumes vieram?

Para cada elemento natalino, existe um significado cultural por trás. A árvore de Natal, por exemplo, é herança de um costume pagão. Acredita-se que os povos germânicos colocavam galhos de pinheiro em suas casas e nas aldeias para se protegerem contra os espíritos maus do inverno, durante o solstício de inverno. Além disso, as plantas simbolizavam vitalidade e fertilidade. Assim como a árvore, a Guirlanda também carrega um significado. Elas existem desde a Roma antiga, onde eram oferecidas como presente, como desejo de saúde ao presenteado. O formato do enfeite também representa a perfeição e o ciclo harmonioso do universo.

Já os pisca-piscas, ou as luzes de Natal, são os substitutos das velas, usadas antigamente para expressar a iluminação trazida com o nascimento de Jesus. Esses e outros elementos têm uma coisa em comum: carregam significado, fé e cultura através da forma como os utilizamos em casa. Nessa época, a procura por esses itens dispara, e o consumidor vai às compras para preparar a casa. Na Ferreira Costa, as vendas nesse período crescem cerca de 18%. Por isso que o Home Center organizou dicas para você deixar o seu lar ainda mais bonito e pronto para essa data mágica do ano, através da decoração.

Começando pela árvore de Natal, que tal mudar o estilo, misturando dois grandes eventos? Com a Copa, os enfeites em verde, amarelo e azul viram tendência e uma opção de decoração. Laços e outros elementos decorativos como flores também podem compor a produção.

As luzes, assim como as bolinhas e penduricalhos, podem seguir as cores da bandeira do Brasil. No site ferreiracosta.com.br ou na loja, você encontra modelos de pisca-piscas emborrachados que reduzem o risco de acidentes em sua casa. Para quem não renuncia ao clássico, a Ferreira Costa dispõe diversas opções de adereços em vermelho, verde e dourado, nos tons tradicionais da festividade. Entre as opções estão bolas de Natal, estrelinhas, laços e festão.

Um cantinho que não pode ficar de fora é a sala, onde recebemos e reunimos nossa família e amigos nesse momento de confraternização. Deixar o espaço mais aconchegante e bonito, é um carinho com seus convidados. Você pode começar pelo sofá, adicionando almofadas com capas temáticas do Natal. Vale apostar na estampa do Papai Noel, nas de folhas vermelhas e verde e complementar a composição com as cores lisas, intercalando. Debaixo, as mantas para sofá dão um toque a mais de conforto e elegância. Vale apostar em tons parecidos com os das estampas citadas anteriormente, ou procurar por tonalidades semelhantes a do seu estofado.

Na mesa de centro, vasinhos, bonecos do Papai Noel e porta-retratos ajudam a promover uma decoração ainda mais especial. Assim como o tapete, que pode vir em estampas geométricas ou lisas, de acordo com sua preferência. Por falar em mesa, não podemos esquecer do momento mais especial da noite: a ceia.

A mesa de jantar merece uma organização caprichada. Começando pela base, o pano americano é uma opção barata e elegante para sua composição e pode aparecer em diversas cores. Logo após, o sousplat, o responsável por apoiar o prato raso, também pode vir em diferentes formatos e tonalidades, do mais clássico ao mais moderno. Em seguida, o prato raso aparece em vários tons e modelos, um dos principais elementos da mesa posta. Por fim, o guardanapo, lindo e elegante, ele complementa todo o conjunto. Você pode inserir travessas e bowls para ter uma montagem ainda mais completa.

Na Ferreira Costa, você encontra esses e outros elementos para deixar sua casa toda pronta para a época mais mágica do ano. Misturando a beleza com o conforto e a praticidade para toda família.

