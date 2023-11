Dicas de lembrancinhas para presentear ou participar do amigo-secreto

Tirou o chefe no amigo secreto da empresa e não sabe o que comprar? Ou aquele primo que mora distante e você só vê em época de festa? Ou quer dar algumas lembrancinhas para pessoas queridas e não sabe o que escolher? Pensando nisso, o Home Center Ferreira Costa listou alguns itens que podem ajudar na escolha desses presentes. Primeiro, é importante entender os gostos de cada um. Pode ajudar saber se a pessoa gosta de ler, de beber, de música, de viajar, de dançar ou até de escrever. Cada detalhe pode ser decisivo para a escolha certa.

Se a pessoa que você quer presentear gosta de decorar a casa para o Natal, a dica da Ferreira Costa é investir nas guirlandas que podem ser encontradas a partir de R$19,90. Outra dica são os vários tipos de Papai Noel que se encontram a partir de R$49,90. Também tem quadros decorativos que podem ser encontrados a partir de R$19,90. Já os enfeites de Natal podem ser encontrados a partir de R$10,90.

Já para quem gosta de utensílios domésticos, um conjunto copos ou taças pode ser um bom presente para o seu amigo oculto da empresa, já que sempre acontece de quebrar algum em casa e precisar repor. E se você sabe que a pessoa toma vinho, por exemplo, taças de vinho serão ideais. Os copos podem serem encontrados na Ferreira Costa a partir de R$3,99. Já as taças podem serem encontradas a partir de R$7,99.

Para pessoas divertidas, uma caneca estampada pode agradar bastante. Muitas pessoas gostam de tomar aquele café para dar trazer energia extra para continuar trabalhando e nada melhor do que uma caneca para isso, não é mesmo? Pode ser uma caneca de cerâmica comum, lisa ou estampada. Na Ferreira Costa, as canecas podem ser encontradas a partir de R$5,99. Ainda há modelos estampados com frases divertidas. Além disso, você pode optar por canecas ou garrafas térmicas, que mantém as bebidas geladas ou quentes por mais tempo. São muito úteis no dia a dia e na Ferreira Costa tem diversas opções de copo térmico com qualidade e preços incríveis.

Sabe aquela pessoa que não perde a oportunidade juntar os amigos no fim de semana para um churrasco? Um kit de churrasco é o presente perfeito! Há opções com tábuas de cortar carne, facas e espetos. Assim, o churrasco do seu amigo ficará muito mais prático. E o melhor é que dá para encontrar kits variados a partir de R$24,90 no Home Center Ferreira Costa. E também dá para você mesmo montar um kit de churrasco para o seu amigo da empresa, comprando os utensílios separadamente, com itens a partir de R$3,90. A decoração com plantas está em alta e muitas pessoas estão adotando esse estilo em suas casas. Se este é o caso de quem você irá presentear, é fácil encontrar vasos bonitos e delicados a partir de R$9,90 na Ferreira Costa. As velas aromáticas são o tipo de presente que aquece o coração. Baratas e versáteis, as velas aromáticas podem ser usadas na aromaterapia e também como decoração. E na Ferreira Costa podem ser encontradas a partir de R$6.

Tem aqueles que amam uma bela decoração de casa e estão sempre trocando as almofadas ou as capas de almofadas. Para essa época do ano, elas podem ser um ótimo presente e podem ser encontradas a partir de R$9,90 na Ferreira Costa.

Que tal ajudar o seu amigo secreto a decorar a casa? Não tem como errar dando a ele um belo quadro para ser pendurado no quarto, na sala ou em qualquer outro ambiente. E o melhor: a partir de R$14,90 na Ferreira Costa já dá para comprar quadros lindos que vão levantar o ambiente. E tem também os enfeites decorativos para a casa. Em vez de um quadro, você pode dar de presente algum enfeite ou objeto de decoração. Na Ferreira Costa tem várias opções super acessíveis e lindas, e podem serem encontradas a partir de R$9,90

Quando se fala de presentes de Natal para família, uma ótima sugestão é um porta-retrato, que pode ser encontrado a partir de R$9,90 no Home Center. Além de dar uma bela moldura para decorar a casa, você pode revelar uma foto sua com a pessoa para que ela possa guardar de recordação. Esse é um presente bonito e sentimental!

Qualquer que seja o presente escolhido, vale lembrar que o mais importante são as memórias criadas de momentos inesquecíveis com pessoas queridas. E essa época é ideal para celebrar com quem queremos ter por perto. Basta um mimo escolhido com carinho e já dá pra fazer a diferença na vida desse alguém tão querido.

