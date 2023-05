Diarreia persistente e vômito acendem alerta para doenças intestinais em felinos

Com sintomas como diarreia intensa, vômitos e constipação, as doenças gastrointestinais em felinos se caracterizam por intensa inflamação nas paredes dos intestinos grosso e delgado. Apesar de serem associadas, em sua maioria, aos distúrbios alimentares de sensibilidade, doenças intestinais podem ter origem genética ou parasitárias. O alerta é da médica veterinária especialista em felinos, Candice Garcia.

Uma dessas enfermidades é a Doença Inflamatória Intestinal (DII) felina, que se caracteriza por intensa reação inflamatória, que acomete o intestino e não aparenta ter predisposição racial ou de gênero. A doença pode afetar gatos de quaisquer idades, sendo mais comum a ocorrência em animais mais velhos, com idade variando dos cinco aos 10 anos ou mais.

A veterinária Candice Garcia explica que, por afetar o intestino, os sintomas dessa doença são relacionados às diarreias persistentes, muitas vezes com muco e sangue, que promovem emagrecimento e que levam a distúrbios e à síndrome da má absorção, caso a doença não seja tratada. Outros órgãos, como o pâncreas e o fígado, também podem ser acometidos, pois são intimamente ligados aos intestinos.

Se o gatinho for diagnosticado com a Doença Inflamatória Intestinal, os cuidados com a sua saúde devem ser redobrados. “A DII pode ser controlada e estabilizada, proporcionando uma boa qualidade de vida ao animal. Porém, é importante manter alguns cuidados para que não seja algo recorrente ou que não agrave o processo inflamatório. É necessário cuidar da alimentação do animal, manter a higiene em dia, com a limpeza da caixa, além de buscar fazer check-ups para avaliar a saúde do gato”, explica.

Além da DII, Candice ressalta ainda que vômito, diarreia e constipação sinalizam a ocorrência de outras doenças. “É preciso que os tutores saibam que ocorrências de vômito duas vezes na semana já não é algo normal. Tanto o vômito, como a diarreia e a constipação, indicam que o gato pode estar com alguma doença. As causas principais são gastrite, verminoses, viroses, bactérias, tumores, corpo estranho, intoxicação ou até uma anomalia genética. Mas para que o diagnóstico seja preciso, é necessário a realização de exames de sangue e fezes, e até de alguns mais especializados como ultrassonografia, Raio X, endoscopia e colonoscopia’, detalha a especialista.

Prevenção

Para evitar o surgimento dessas enfermidades, a especialista em felinos conta que os tutores devem tomar algumas precauções. “A prevenção seria fazer os exames regularmente, cuidar para não ter nenhuma planta tóxica, nem produto que possa intoxicar o animal, alimentá-lo sempre com uma ração de boa qualidade, de preferência super premium; e também escovar os pelos do gato com uma escovinha específica para isso, uma vez por dia, para tirar aquele pelo morto e evitar que ele engula”, elenca.

Tratamento

A veterinária conta que todas as doenças intestinais possuem tratamentos específicos, através de medicamentos, cirurgias ou terapias. No caso de linfomas e tumores, a opção é a quimioterapia. Se a causa for um corpo estranho, é preciso fazer cirurgia de retirada ou esperar sair nas fezes. E no caso de verminoses, o tratamento é feito através de vermífugos.

“Nossa cidade conta com uma clínica especialista em felinos e tratamentos de terapias complementares, que podem ser aplicadas nos animais, trazendo benefícios físicos, mentais e emocionais, melhorando a qualidade de vida e longevidade desses animais”, finaliza Candice Garcia.

