Desenrola Brasil: Banese Card oferece condições para negociar dívidas

Clientes Banese Card que possuem débito junto ao cartão podem negociar o valor dentro das condições especiais oferecidas pela Mulvi no Programa Desenrola Brasil, do Governo Federal, para clientes que se enquadram na faixa 2. As dívidas podem ser parceladas em até 36 vezes, com taxas a partir de 1,99%, descontos de até 100% nos encargos e juros da dívida, e entrada a partir de 10% do valor negociado.

Os interessados podem negociar a dívida presencialmente, comparecendo a uma das lojas da Mulvi, instaladas no edifício Maria Feliciana (em Aracaju) e no Shopping Prêmio (Nossa Senhora do Socorro); em uma das agências Banese; ou na Central de Negociação do banco, localizada na agência Antônio Carlos Franco, em frente ao Shopping Jardins. Para realizar o atendimento, é necessário apresentar documento de identidade original (com foto).

Caso prefira, o cliente também pode negociar pelo telefone, através dos números 0800 021 1212 ou 0800 0219023; pelo chat, no App ou pelo Portal Banese Card.

Até o momento, mais de 11 mil clientes do Banese Card aproveitaram os benefícios e vantagens oferecidas através do Desenrola Brasil para negociar dívidas com o cartão de crédito. O valor total negociado com o verdinho no âmbito do programa do governo federal já ultrapassou a marca dos R$ 18 milhões.

Não caia em golpes

A Mulvi aproveita a oportunidade para reforçar, junto à população, que o Banese Card não envia SMS, direct pelo Instagram ou e-mail com links para negociação de dívida ou atualização cadastral. Também não realiza contato telefônico para clientes, solicitando dados pessoais e bancários, tampouco envia mensageiros até a residência para recolher cartões de crédito.

Locais de atendimento e horários

Loja Mulvi Aracaju – De segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e aos sábados, das 8h às 12h;

Loja Mulvi Shopping Prêmio – De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, e aos sábados, das 9h às 13h;

Negociação por telefone – De segunda a sexta-feira, das 8h às 20h, e aos sábados, das 8h às 14h.

Agências Banese – Capital: de segunda à sexta, das 10h às 16h. Interior: de segunda à sexta, das 10h às 15h. Não há atendimento durante os finais de semana;

Central de Negociação do Banese – De segunda à sexta-feira, das 10h às 16h, ou através dos telefones: (79) 3218-4641/ 3218-5525/ 3218- 1561/ 3218-5295/ 3218-1524.

Fonte: Grupo Banese