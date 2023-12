Dermatologista esclarece dúvidas sobre o uso correto do protetor solar

Com o período de férias e o verão batendo à porta, a realização de atividades ao ar livre aumenta e, consequentemente, os cuidados com a pele precisam ser redobrados para que os momentos de lazer não se transformem em problemas de saúde. Uma das precauções necessárias é a utilização do protetor solar, mas uma dúvida muito comum é sobre qual Fator de Proteção Solar (FPS) deve ser usado.

A médica dermatologista Thâmara Morita, especialista pela Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) e professora de dermatologia do curso de medicina da Universidade Tiradentes, esclarece que essa é uma característica importante, mas não o único cuidado a ser adotado.

“Atualmente, é recomendado o uso de protetor solar com pelo menos FPS 30 para proteção ideal. O FPS, porém, mede apenas a proteção contra raios UVB, não indicando proteção contra UVA, nem contra a luz visível, que também necessitam de atenção. A Academia Americana de Dermatologia recomenda o uso de protetor solar com o rótulo ‘amplo espectro’, pois esses filtros solares têm proteção adicional contra UVA, que é medida por meio do PPD”, explica Thâmara Morita.

Além disso, a dermatologista esclarece que, apesar do protetor solar ser uma boa ferramenta para proteção contra a radiação UV, nenhum bloqueará 100% dos raios ultravioletas. Por isso, outras medidas devem ser tomadas. “Orientamos usar chapéus de abas largas, roupas de proteção solar, procurar sombra e evitar horários entre 10h e 16h e usar óculos de sol”, reforça Thâmara Morita. A aplicação adequada do protetor solar é outro fator crucial para garantir uma proteção eficaz contra os danos causados pelo sol, entretanto, nem sempre as pessoas utilizam a quantidade necessária para cobrir toda a área da pele exposta. “A maioria dos adultos vai precisar de cerca de 30 ml para cobrir todo o seu corpo na espessura apropriada, ou seja, recomenda-se uma colher de chá de protetor solar no rosto, cabeça e pescoço e em cada extremidade superior e duas colheres de chá no tronco e em cada extremidade inferior”, orienta a médica dermatologista.

Alerta sobre bronzeamento

A dermatologista Thâmara Morita também chama a atenção para o bronzeamento artificial, bastante realizado pelas mulheres no período do verão para a conquista das ‘marquinhas”. O bronzeamento tem sido associado ao aumento do risco de melanoma, considerado o tipo de câncer de pele mais agressivo por possuir alta possibilidade de se espalhar para tecidos e órgãos vizinhos. “Um estudo mostrou que em indivíduos com idades entre 25 e 59 anos, o bronzeamento resultou em 74% de risco aumentado de melanoma; O mesmo dano ao DNA induzido por radiação ultravioleta que leva ao bronzeamento também pode levar ao câncer de pele ao longo do tempo”, frisa a especialista.

Câncer de pele

Um em cada três diagnósticos de câncer no Brasil é de câncer de pele. Segundo dados do Instituto Nacional de Câncer (Inca), são esperados 704 mil casos novos de câncer no país para cada ano do triênio 2023-2025, sendo o de pele não melanoma o mais incidente. Ainda de acordo com o Inca, em Sergipe a estimativa é de mil novos casos de câncer de pele não melanoma por 100 mil habitantes só este ano, sendo 550 diagnósticos só em Aracaju. Para conscientizar as pessoas sobre o câncer de pele e sobre a importância de procurar um dermatologista para entender a combinação ideal de medidas de proteção para sua pele, a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) criou a campanha Dezembro Laranja. A ação faz parte da Campanha Nacional de Prevenção do Câncer de Pele, que realiza desde 1999 um mutirão anual de atendimentos gratuitos que já beneficiou mais de 600 mil pessoas.

Sobre Thâmara Morita

Referência em dermatologia no país, Thâmara Morita é especialista pela Sociedade Brasileira de Dermatologia e doutora em Ciências pela Universidade de São Paulo (USP). Ela também é pós-graduada em Cosmiatria e Laser e em Doenças dos Cabelos e das Unhas pela Universidade de Mogi das Cruzes (São Paulo) e atua como professora de Dermatologia do curso de Medicina da Universidade Tiradentes. Nas redes sociais, Dra. Thâmara compartilha conteúdos de qualidade, respondendo a dúvidas frequentes dos pacientes e esclarecendo muitos mitos sobre dermatologia e estética. Atualmente a dermatologista realiza atendimento numa clínica boy tique localizada na Rua Péricles Muniz Barreto, nº 235, no bairro Salgado Filho, na zona sul de Aracaju.