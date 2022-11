Da dança Árabe ao Passinho, Catar se rende à dança brasileira apresentada por influencers

Cristian Bell, Bryan Sant, Jeff Bala e Matheus Melo ganharam as redes com famosa batalha do passinho

O vídeo postado nesta sexta-feira (25) no Instagram do influenciador Cristian Bell, ganhou rápido o título de viral nas redes sociais. No vídeo o grupo de brasileiros faz a famosa batalha do passinho que é conhecido em todo Brasil, onde várias pessoas se desafiam pra ver quem tem mais habilidade na dança. Tudo indica que a Copa do Mundo do Catar 2022 vai ficar cada vez mais abrasileirada. O post já alcançou mais de 2 milhões de visualizações. Na gravação, um grupo Árabe aparece com as vestes tradicionais dançando uma música típica e os influenciadores brasileiros, vestidos de verde e amarelo, decidem ir ao meio da multidão que acompanhava a dança e apresenta toda sua brasilidade. https://www.tupi.fm/wp-content/uploads/2022/11/video-twitter.mp4 Os brasileiros ainda vão dominar o mundo, e mesmo do outro lado conseguem enriquecer cada vez mais a copa e entregar tudo sem prometer nada.