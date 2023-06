CRP19 dialoga com CREFITO sobre criação de fórum de fiscalização dos conselhos da saúde

O Presidente do Conselho Regional de Psicologia de Sergipe (CRP19), Adriano Barros, esteve nesta segunda-feira, 05, em reunião com o Presidente do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (CREFITO 17), Jader Pereira de Farias Neto.

O encontro aconteceu na sede do CRP19, em Aracaju e contou ainda com a participação de assessores e técnicos das duas representações: pelo CREFITO17, Thiago Augusto Souza Silva, assessor jurídico e Carlos José Oliveira de Matos, do Departamento de Fiscalização; pelo CP19, a psicóloga orientadora fiscal, Marcela Flores Cardoso Sobral (CRP19/1096) e o assessor jurídico Rafael Carvalho.

O diálogo permeou por estratégias das duas autarquias para o enfrentamento às condições de atendimentos de profissionais de plano e saúde, a fiscalização conjunta dos Conselhos profissionais e encaminhamento para criação de fórum de fiscalização dos conselhos da saúde.

“A reunião foi produtiva uma vez que as parcerias institucionais propiciam otimização de recursos e contribuem na resolutividade de demandas pontuais às profissões. Como encaminhamentos da reunião tivemos o início de fiscalizações conjuntas e o alinhamento de demandas junto ao MPT e MPE. Tenho certeza que essa parceria renderá a oferta de serviços mais qualificados e o usuário só tem a ganhar”, disse o Presidente do CREFITO 17, Jader Pereira.

Parcerias institucionais

O Presidente do Conselho Regional de Psicologia, Adriano Barros, inaugurou uma nova dinâmica na gestão do V Plenário e tem buscado o diálogo com os Conselhos Profissionais com o intuito de fortalecer o trabalho de fiscalização e ampliado a agenda institucional junto à esfera política com foco nas pautas da psicologia.

Com o Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil-Seccional Sergipe (OAB/SE), Danniel Costa, o foco da visita institucional foi a atuação das/os psicólogas/os peritos concursados, dos peritos externos credenciados do Tribunal de Justiça de Sergipe, além do relacionamento com a justiça e a realização de concurso público do TJ que irá contemplar diversas áreas, exceto a psicologia.

Já com o Senador Alessandro Vieira, Adriano Barros buscou apoio ao desarquivamento do Projeto de Lei do Senado nº 511/2017, que trata da jornada semanal de trabalho de até 30 horas para profissionais da Psicologia. O Senador já declarou apoio à pauta.

Coibir o exercício ilegal da profissão, proteger as prerrogativas dos inscritos e o desempenho das atribuições de fiscalização e protegem a coletividade foi a tônica da conversa com o Presidente do Conselho Regional de Medicina (CREMESE), Jilvan Pinto Monteiro. O trabalho conjunto das autarquias já começou: duas vistorias de rotina já foram realizadas nos últimos 30 dias – em um Centro terapêutico e na clínica médica e psicológica do DETRAN/SE.

O CRP19 ainda quer manter o diálogo com o governo do Estado, por meio da Secretaria de Educação, e acompanha a implantação do Projeto Acolher na Rede Estadual de Ensino, projeto que visa a inserção, através de Processo Seletivo, de psicólogas(os) e de assistentes sociais na rede pública de ensino.

“As parcerias institucionais fortalecem as relações, possibilitam colocar em prática projetos, garantem bons resultados para os dois lados e ampliam o nosso fazer para a sociedade. O Conselho Regional de Psicologia, entende como fundamental essa construção”, pontuou Adriano Barros.

