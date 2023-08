Concursos públicos reúne mais de 2,2 mil vagas com salários de até R$ 16,2 mil

Quinze editais de concursos públicos estão com inscrições abertas nesta semana. Ao todo, são mais de 2,2 mil vagas disponíveis e os salários chegam até 16,2 mil.

Dataprev

Vagas: 222

Nível de escolaridade: superior e médio

Cargos: analista de tecnologia da informação, médico do trabalho, engenheiro de segurança do trabalho, analista de processamento, auxiliar de enfermagem e técnico de segurança do trabalho

Salário: até R$ 8.747,61

Taxa de inscrição: até R$ 100

Prazo para inscrição: até 18 de agosto, às 18h

Veja mais informações no edital

Câmara Municipal de Aparecida (SP)

Vagas: 7

Nível de escolaridade: superior e médio

Cargos: atendente de recepção, motorista, agente de comunicação e imprensa, contador e controlador Interno

Salário: até R$ 6.089,25

Taxa de inscrição: até R$ 98,80

Prazo para inscrição: até 28 de agosto, às 23h59

Veja mais informações no edital

Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste (SP)

Vagas: 174

Nível de escolaridade: superior, técnico, médio e fundamental

Cargos: técnico (edificações, meio ambiente, enfermagem, agrícola, imobilização ortopédica, saúde bucal, informática), analista programador de sistema, agente de serviço escolar, ajudante de serviços gerais, auxiliar de serviço, cozinheiro, entregador de correspondência, motorista, pintor, armador, carpinteiro, pedreiro, eletricista, operador de máquinas, agente (administração, administração escolar, controle de endemias, organização escolar, comprador, fiscal (obras, posturas municipais, transportes), orientador socioeducativo, auxiliar de desenvolvimento infantil, professor de educação básica I – infantil, analista de recursos humanos, analista em gestão municipal, fiscal de renda, analista (suporte, programador de sistema), arquiteto, arquivista, bibliotecário, biólogo, contador, enfermeiro de estratégias em saúde, engenheiro (agrônomo, ambiental, civil, segurança do trabalho, elétrico), fiscal ambiental, pedagogo, professor de educação básica II – artes, professor de educação básica II – educação física, professor de educação básica II – Inglês, técnico desportivo (atletismo, basquete, futsal, ginástica rítmica, handball, tênis de mesa)

Salário: até R$ 9.147,44

Taxa de inscrição: R$ 72,00

Prazo para inscrição: até 29 de setembro, às 23h59

Veja mais informações no edital

Departamento de Água e Esgoto de Santana do Livramento (RS)

Vagas: 42

Escolaridade: superior, técnico, médio e fundamental

Cargos: agente operacional, motorista operador, agente de diligências, assistente administrativo, escriturário, técnico eletricista, técnico em informática, técnico em segurança do trabalho, contador, engenheiro (civil, automação e controle, eletricista, químico, sanitarista, jurídico)

Taxa de inscrição: até R$ 136

Salário: até R$ 4.774,96

Prazo para inscrição: até 6 de setembro (horário não divulgado)

Veja mais informações no edital

Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil S.A

Vagas: 48

Níveis de escolaridade: superior e médio

Cargos: analista júnior (auditoria e compliance, contábil, comercialização, desenvolvimento de software, gestão, comunicação, meio ambiente, jurídico), engenheiro júnior (segurança, projetos e obras, projetos e obras, civil, projetos e obras, civil, inspeção, integridade de dutos, manutenção, mecânica, operações, gasoduto, construção e montagem, proteção catódica)

Taxa de inscrição: até R$ 82

Salário: até R$ 11.391,17

Prazo para inscrição: 25 de agosto, às 18h

Veja mais detalhes do concurso no edital

Prefeitura de Santa Filomena (PI)

Vagas: 56

Níveis de escolaridade: superior, técnico, médio e fundamental

Cargos: auxiliar de serviços gerais, vigia, motorista, operador de máquinas pesadas, agente administrativo, agente comunitário de saúde, agente de combate às endemias, fiscal sanitário e ambiental, guarda municipal, técnico em saúde bucal, técnico em enfermagem, fiscal de urbanismo, advogado, assistente social, fiscal fazendário, fiscal de tributos, fiscal de postura, enfermeiro, engenheiro civil, fisioterapeuta, médico clínico geral, médico PSF, médico-veterinário, nutricionista, psicólogo, farmacêutico, engenheiro-agrônomo, professor (língua portuguesa, matemática, espanhol, inglês, polivalência).

Taxa de inscrição: até R$ 90

Salário: até R$ 10 mil

Prazo para inscrição: 21 de agosto, às 23h59

Veja mais detalhes do concurso no edital

Conselho Regional de Medicina do Estado do Tocantins

Vagas: 205

Níveis de escolaridade: superior, técnico e médio

Cargos: assistente administrativo, assistente de tecnologia da informação, auxiliar administrativo, administrador, advogado, analista contábil

Taxa de inscrição: até R$ 80

Salário: até R$ 6.246,10

Prazo para inscrição: 11 de setembro, às 23h

Veja mais detalhes do concurso no edital

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro

Vagas: 31

Níveis de escolaridade: superior

Cargos: professor adjunto (teoria econômica com ênfase em desenvolvimento econômico, teoria econômica, finança corporativa, serviço social e fundamentos do trabalho profissional, alimentos e bebidas, direito público com ênfase em direito processual e núcleo de prática jurídica, latim, língua brasileira de sinais, teoria da história, história dos povos indígenas e do indigenismo no Brasil, inclusão e subjetividade da pessoa com deficiência: políticas públicas e direitos humanos, escultura/desenho, educação do campo, diversidades e pedagogia da alternância, química geral e inorgânica, matemática aplicada, física da matéria condensada teórica, psicultura, apicultura, epidemiologia e saúde pública, sanidade avícola, parasitologia, clínica médica de cães e gatos, agricultura digital com ênfase em mapeamento, fundamentos da ciência do solo e pedologia, educação física e neurociência do exercício, educação física e desenvolvimento motor, epidemiologia/farmacoepidemiologia/farmacovigilância, zoologia).

Salário: até R$ 10.481,64

Prazo para inscrição: até 22 de agosto (horário não divulgado)

Taxa de inscrição: até R$ 260

Veja mais detalhes do concurso no edital

Prefeitura de Goiandira (GO)

Vagas: 508

Níveis de escolaridade: técnico, médio e fundamental (completo e incompleto)

Cargos: auxiliar de serviços gerais, agente de vigilância, motorista, oficial de serviços gerais (merendeira), oficial de obras e serviços, mecânico, operador de máquinas leves, operador de máquinas pesadas e recepcionista, agente administrativo, agente de combate às endemias, fiscal de obras, posturas e trânsito, fiscal de tributos, técnico em higiene dental, técnico em enfermagem, técnico em informática e técnico em segurança do trabalho

Salário: até R$ 4.750

Prazo para inscrição: até 5 de setembro

Taxa de inscrição: até R$ 120

Veja mais detalhes do concurso no edital

Universidade Federal da Bahia

Vagas: 33

Níveis de escolaridade: superior

Cargos nas áreas de: engenharia do produto, pintura, áudio e tecnologias aplicadas à música, baixo elétrico, baixo acústico, harmonia, improvisação e prática de conjunto, educação musical, musicologias tradicionais e contemporâneas, ciência da nutrição e alimentação (técnica dietética), lavra de mina a céu aberto, métodos físicos de análises aplicadas, toxicologia, gênero, poder e políticas públicas, história antiga, sociologia das relações étnico-raciais, otorrinolaringologia, internato em especialidades cirúrgicas, programa de residência médica em otorrinolaringologia e introdução à patologia dos órgãos da audição e fonação, clínica médica com ênfase em onco-hematologia, clínica médica, trabalho de conclusão de curso II e internato em clínica médica, medicina social, pediatria, patologia humana, gestão da informação e de unidade de informação, física atômica e molecular experimental, história e filosofia da física, língua portuguesa, língua alemã,

linguística com ênfase em línguas africanas autóctones, métodos estatísticos e computacionais, físico-química

Salário: até R$ 10.481,64

Prazo para inscrição: até 18 de agosto

Taxa de inscrição: até R$ 200

Veja mais detalhes do concurso no edital

Prefeitura de Tatuí (SP)

Vagas: 68

Níveis de escolaridade: superior, técnico, médio e fundamental

Cargos nas áreas de: agente de compras, arquiteto, assistente social, assistente técnico de acervo, cirurgião dentista, dentista, contador; controlador interno – contador; controlador interno – jurídico, educador monitor guia, enfermeiro, engenheiro (ambiental, civil, segurança do trabalho, eletricista), fiscal ambiental, fisioterapeuta, jornalista, médico (cardiologista, clínico geral, estratégia saúde da família, gastroenterologista, ginecologista, mastologista, oftalmologista, pediatra, proctologista, psiquiatra, veterinário, nutricionista, professor de educação infantil, psicólogo especialista em neuropsicologia, agente de organização escolar, assistente de programação, cuidador social, escriturário fiscal, inspetor de alunos, técnico (agropecuário, ambiental, topógrafo, vigia patrimonial, auxiliar de cuidador social e frentista

Salário: até R$ 16.215,23

Prazo para inscrição: até 3 de setembro (horário não divulgado)

Taxa de inscrição: até R$ 24,22

Veja mais detalhes do concurso no edital

Marinha do Brasil

Vagas: 10

Níveis de escolaridade: técnico

Cargos: técnico (automação, eletroeletrônica, eletromecânica, eletrônica, eletrotécnica, mecatrônica, manutenção automotiva, manutenção de máquinas industriais, manutenção de máquinas navais, manutenção de máquinas pesadas, mecânica de precisão, refrigeração e climatização.

Salário: R$ 1.414,82

Prazo para inscrição: até 20 de agosto, às 23h59

Taxa de inscrição: R$ 75

Veja mais detalhes do concurso no edital

Prefeitura de Pedra Branca (CE)

Vagas: 829

Níveis de escolaridade: superior, técnico, médio e fundamental

Cargos: agente administrativo, auxiliar de saúde bucal, auxiliar de serviços gerais, desenhista, digitador, fiscal de obra, inspetor sanitário, técnico em enfermagem, técnico de radiologia, agente de trânsito, guarda municipal, motorista, advogado, arquiteto, arquivista, assistente social, bibliotecário, biomédico, educador físico, enfermeiro (plantonista, PSF), engenheiro (ambiental, civil), farmacêutico (bioquímico, geral), fisioterapeuta, fonoaudiólogo, médico veterinário, nutricionista, odontólogo, psicólogo, terapeuta ocupacional, zootecnista, auxiliar de ensino médio, professor (português, matemática, geografia, história, artes, inglês, educação física, polivalente), psicopedagogo e médico (anestesista, auditor, cirurgião, trabalho, plantonista, PSF, psiquiatra)

Salário: R$ 15.000

Prazo para inscrição: até 15 de agosto, às 14h

Taxa de inscrição: até R$ 170,00

Veja mais detalhes do concurso no site da prefeitura

Companhia de Informática de Jundiaí (SP)

Vagas: 25

Níveis de escolaridade: superior, técnico e fundamental

Cargos: auxiliar de manutenção júnior, técnico (administrativo júnior, TI júnior), advogado pleno, analista (administrativo júnior financeiro, administrativo júnior recursos humanos, administrativo pleno), analista (dados pleno, segurança da informação pleno, TI júnior redes e serviços, TI júnior, desenvolvedor), TI pleno, TI júnior geoprocessamento, TI júnior mobile, TI júnior portais e sites, redes pleno), arquiteto de sistemas pleno, auditor de sistemas pleno, interno pleno, designer de UX pleno, engenheiro de telecom pleno

Salário: até R$ 9.526,17

Prazo para inscrição: até 29 de agosto de 2023, às 23h59

Taxa de inscrição: até R$ 100

Veja mais detalhes do concurso no edital

Câmara Municipal de Itararé (SP)

Vagas: 6

Níveis de escolaridade: superior e fundamental

Cargos: assistente administrativo, contador adjunto, contador tesoureiro, gestor de comunicação, motorista e servente

Salário: até R$ 10.367,16

Prazo para inscrição: até 29 de agosto de 2023, às 23h59

Taxa de inscrição: R$ 17,50

Veja mais detalhes do concurso no edital

