Com sensação de 45.9ºC, Tobias Barreto registra dia mais quente do ano nesta quarta-feira

Com sensação térmica de 45.9ºC, Tobias Barreto registrou o dia mais quente do ano nesta quarta-feira (19). O calorão está sendo provocado pela a situação de uma pré-frontal, que antecede a chegada de uma frente fria. Horas antes da chegada de uma frente fria sempre ocorre um aquecimento maior do ar. A previsão para está quinta-feira também é de calor intenso. Já durante o final de semana a tendência é que as temperaturas baixem com aproximação da frente fria no litoral da Bahia.

Os dados são da estação meteorológica do Jornalista Eduardo Gois, instalada no centro da cidade, que faz o monitoramento do tempo 24 horas por dia, 7 dias por semana, este trabalho objetiva verificar as tendências de índices de detecção de mudanças climáticas, o equipamento é capaz de medir e registrar parâmetros meteorológicos e climáticos através de vários sensores de recolhimento de dados para o monitoramento ambiental. Entre os parâmetros que podem ser medidos estão: temperatura, umidade relativa do ar, pressão atmosférica, velocidade e direção do vento, umidade e temperatura do solo, precipitação (chuva), umidade da folha e radiação solar global.

Para registrar variáveis meteorológicas há uma integração de sensores nas estações meteorológicas que fazem a coleta de dados com transmissão automática. Esta transmissão meteorológica automática pode ser feita por telemetria celular, satélite, wifi ou cabo de ethernet.

Por Eduardo Gois