Com aumento de imposto, cerveja em Sergipe é a mais cara do Brasil

Acerveja em Sergipe é a mais cara comparada aos preços aplicados em outros estados do Brasil. A diferença ocorre devido aos últimos ajustes do ICMS no estado, que elevou os valores dos produtos. Segundo o presidente da ICMS, Bruno Dórea, a alíquota atual do país está em 22%, tornando o mercado mais competitivo.

“Os donos dos bares e restaurantes já estão sentindo esse aumento, que tem feito com que as cervejas sofram alterações em seus preços. Estamos com a cerveja mais cara do país. E isso afeta na lucratividade dos comerciantes, mas, também, no bolso do consumidor, que também tem sofrido com o aumento de outros produtos devido ao aumento dos impostos”, afirma.