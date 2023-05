Chuvas intensas devem ser registradas em Tobias Barreto até a quarta-feira, alerta Defesa Civil

Final de semana – Do sábado (20), até às 4h58 da manhã desta segunda-feira, o volume acumulado de chuva soma 59 milímetros, com maior incidência no Bairro Porto Dantas. Nesse período, foram atendidas 13 ocorrências, registradas através do serviço emergencial 199, sendo quatro delas referente a alagamentos, sete para avaliação de risco estrutural, uma para avaliação de risco de deslizamento de terra e uma para risco de queda de árvore. ️Não houve registro de pessoas desabrigadas ou desalojadas. “É importante observar se há inclinação de árvores e postes nas áreas de encostas de morro, recalques diferenciados na estrutura das edificações, barulhos diferenciados no telhado e aparecimento de rachaduras. Caso sejam verificados sinais de risco, o cidadão deve acionar a Defesa Civil imediatamente, através do número 199, que funciona 24 horas”, alertou Silvio Prado.