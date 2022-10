CASACOR SERGIPE REÚNE 46 PROFISSIONAIS 

A CASACOR Sergipe, que acontece de 04 de novembro a 11 de dezembro deste ano, em Aracaju, trará o formato tradicional da maior e mais completa mostra de design de interiores, arquitetura e paisagismo das Américas. O evento acontece no tradicional Castelinho, imóvel do início do século XX, construído em estilo eclético, no Bairro Industrial, às margens do rio Sergipe, que foi inteiramente restaurado para receber a mostra.

Com o tema “Infinito Particular”, o evento contará com um elenco de 46 profissionais, que irão compor 34 ambientes. São arquitetos, designers de interiores e paisagistas de escritórios renomados do segmento. Mergulhados em seus universos criativos, os profissionais trarão para seus ambientes elementos que destacam o bem-estar físico, mental e espiritual.

“O principal diferencial da CASACOR é ser uma marca internacional. Quem faz CASACOR em Sergipe, no Peru ou nos Estados Unidos costuma ter abertas oportunidades ilimitadas”, afirma Carlos Amorim, diretor da franquia em Sergipe. Presente em 27 das principais cidades brasileiras, a CASACOR é sinônimo de inclusão, sustentabilidade, acessibilidade e se constitui numa viagem por vários universos da arte e da cultura. O masterplan é assinado por Wesley Lemos, arquiteto com participações marcantes na CASACOR Bahia e agora com grande destaque na CASACOR São Paulo.

O Castelinho retorna como lugar icônico para eventos em Aracaju, iniciando com a CASACOR Sergipe 2022. O local estará aberto ao público a partir do dia 04 de novembro. Durante o evento, o local irá contar com um bar e restaurante, operados pelo Prainha Bar e uma pâtisserie, que estará sob o comando da Fabrícia Bolos.

CASACOR Sergipe

O lançamento da 1ª edição da CASACOR em Sergipe foi realizado em 2021, entre os dias 8 de novembro e 17 de dezembro daquele ano, no Parque da Sementeira, em Aracaju, com o tema “Espaços de Cura”. A edição “Janelas CASACOR Sergipe” aconteceu em um formato especial, criado em virtude da pandemia, com exposições físicas e digitais, assinadas por arquitetos, designers de interiores e paisagistas.

CASACOR

A CASACOR é reconhecida como a maior e mais completa mostra de arquitetura, design de interiores e paisagismo das Américas. Anualmente, o evento reúne renomados arquitetos, designers de interiores e paisagistas em 27 praças nacionais e mais seis internacionais.

SERVIÇO: CASACOR Sergipe, de 04 de novembro a 11 de dezembro

Onde: Avenida General Calazans, 354 , Industrial, Aracaju, SE

Horário: Terça-feira a sábado, das16h às 21h. Domingos, das 14h às 19h

Ingresso: De terça-feira a quinta-feira: R$50,00 inteira e R$25,00 meia entrada

De sexta-feira a domingo: R$60,00 inteira e R$30,00 meia entrada