Carreta escola de informática do Senac está totalmente modernizada e acessível

O Senac Sergipe recebeu a carreta escola de informática, a primeira a ser completamente reformada e modernizada. O equipamento que teve o interior todo reprojetado, conta 19 computadores novos, TV com tela interativa, ar-condicionado e elevador para cadeirante. A solenidade oficial de entrega contou com a presença de colaboradores e conselheiros do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac.

“Essa carreta é um ambiente pedagógico que vai levar cursos profissionalizantes na área de informática, para os municípios sergipanos, nos mesmos moldes das unidades físicas do Senac, e inclusiva para quem é cadeirante. Foram investidos mais de R$ 900 mil reais, com o apoio da Confederação Nacional do Comércio, através do Departamento Nacional do Senac, e quero agradecer ao nosso presidente da CNC, José Roberto Tadros, e ao nosso diretor, Marcos Vinícius, que têm sido sempre solícitos aos nossos pleitos”, destacou o Presidente da Fecomércio, Marcos Andrade.

O resultado, conforme relatou o diretor Regional do Senac, Marcos Sales, foi graças ao empenho de todos os setores envolvidos.

“A partir da administração de Marcos Andrade, e com o empenho dos setores, em especial a engenharia, que conseguiu resolver a questão da reforma, estamos recebendo a primeira das três carretas, totalmente modernizada e acessível”, informou.

“Cuidamos de cada detalhe e hoje Sergipe é referência para outros regionais do Senac, quando se trata de reforma e modernização de carretas e também em obras de unidades físicas, como a de Itabaiana, que será entregue em breve”, disse a gerente do Núcleo de Engenharia, Arquitetura e Infraestrutura (NEAI), Priscila Melquíades.

Balanço positivo

A solenidade contou com a presença de colaboradores, gerentes, dos conselheiros do Senac-SE, Renato Alves e Gildo Antônio dos Santos, do vice-presidente da Fecomércio, Alex Garcez, dos diretores Regional-Adjunto, Manuel Leal; Administrativo-Financeiro, André Gusmão, e de Educação Profissional, Adalberto Trindade de Souto. Juntos com o presidente da Fecomércio, Marcos Andrade, e o Diretor Regional, Marcos Sales, eles retiraram a fita, fazendo oficialmente a entrega da carreta escola.

Emocionado, o presidente do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac agradeceu o empenho de todos os colaboradores e falou sobre os números positivos alcançados.

“Fechamos o ano levando ações de todo o sistema aos 75 municípios sergipanos, através das unidades físicas e da Unidade Móvel, fazendo a diferença na vida de muita gente que necessita. E esse resultado, nós agradecemos a cada um dos colaboradores, pois sem você, nada disso seria possível. Levantamento mostra que a empregabilidade de quem passa pelo Senac hoje é de 71,5%. E vamos avançar ainda mais em 2024”, finalizou Marcos Andrade.

Fotos: Ascom Senac-SE / Fecomércio/SE