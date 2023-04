Caminhoneiro é indiciado ao usar CNH falsa em Sergipe

Nesta segunda-feira (3), a polícia divulgou que indiciou um caminhoneiro por falsificação de documento público e uso de documentação falsa durante abordagem na rodovia SE-270, no município de Lagarto.

As investigações começaram a cerca de um ano, quando uma operação conjunta do Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv) e do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER/SE) identificou, em outubro de 2022, a CNH apresentada pelo condutor apresentava divergência entre a data de validade da carteira apresentada e o documento consultado no sistema do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran).

“Dessa maneira, o veículo foi apreendido, as devidas multas previstas em lei aplicadas e o condutor encaminhado à Delegacia de Lagarto, para esclarecimentos. Na unidade da Polícia Civil, foi aberto inquérito para investigar o caso. Assim, com informações recebidas do estado do Espírito Santo, confirmou-se que a última CNH emitida em nome do suspeito no estado divergia daquela que foi apresentada durante abordagem”, detalhou a Secretaria de Segurança Pública.

De acordo com o delegado Felipe Andrade, que esteve à frente do caso, foi averiguado que o suspeito já havia sido preso no Espírito Santo, em 2021, por falsificação de documento público, e solto pouco antes dos delitos em Sergipe. Ainda segundo levantamentos da Polícia Civil, ele também responde por crimes de estelionato no estado capixaba.

Com a conclusão do inquérito policial, o autor foi indiciado por uso de documentação falsa e falsificação de documento público. O documento será remetido à Justiça, para as providências cabíveis.