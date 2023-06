Bruno Henrique marca, Flamengo bate o Grêmio e sobe para a terceira posição do Brasileiro

Cebolinha e Pedro fizeram os outros gols do rubro-negro no Maracanã

Com gol de Bruno Henrique após mais de um ano, o Flamengo venceu o Grêmio por 3 a 0, na noite deste domingo (11), diante de 62 mil torcedores no Maracanã, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. Everton Cebolinha abriu o placar no primeiro tempo, Pedro ampliou e o camisa 27 decretou o resultado, com direito a emoção geral no estádio. A equipe rubro-negra chegou a cinco jogos de invencibilidade na competição, com quatro vitórias e um empate.

TABELA E PRÓXIMOS COMPROMISSOS:

Com o resultado, o Flamengo termina a rodada na terceira posição da tabela, com 19 pontos, e fica a cinco do Botafogo, líder da competição. Devido a Data Fifa, o calendário do futebol brasileiro fica parado pelos próximos dez dias e o rubro-negro volta a entrar em campo no dia 22 de junho, às 21h30, contra o Bragantino, fora de casa.

PRIMEIRO TEMPO:

O Flamengo buscou se impor durante os primeiros 45 minutos e foi para o intervalo com o placar favorável. Aos 23’, Everton Cebolinha fez valer a “lei do ex” diante do Grêmio, seu antigo clube, após receber dentro da área, limpar a marcação de Kannemann e finalizar forte cruzado para o fundo da rede.

O tricolor gaúcho não ficou apenas no campo defensivo e conseguiu boas saídas ao setor de ataque. A melhor oportunidade foi em chute de Cristaldo, de fora da área, que assustou o goleiro Matheus Cunha e a torcida presente no Maracanã.

SEGUNDO TEMPO:

Na etapa final, a partida ficou mais controlada e Sampaoli fez mudanças na equipe. Pedro entrou no lugar de Gabigol e Victor Hugo substituiu Arrascaeta. Aos 20’, o rubro-negro ampliou justamente com o camisa 9. A defesa gremista errou na saída, o atacante dominou, girou e bateu rasteiro de fora da área no canto do goleiro Gabriel Grando. 2 a 0!

Com a vantagem no placar, o Flamengo diminuiu o ritmo da partida e teve a entrada de Bruno Henrique como motivação extra na construção ofensiva. O Grêmio teve as melhores chances em chutes de fora da área. O lance de maior susto foi em belo chute de Suárez, que bateu colocado e a bola pegou nas duas traves antes de sair.

No fim, a partida reservou um momento especial no Maracanã. Em bela jogada construída pelo lado esquerdo, Gerson cruzou e Bruno Henrique subiu mais que todo mundo para cabecear e marcar o terceiro da equipe. Foi o primeiro gol do atacante após a grave lesão que o deixou fora de combate por mais de dez meses.