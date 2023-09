Bruno Henrique decide clássico e Flamengo vence o Botafogo no Nilton Santos pelo Brasileirão

Em clássico movimentado e com golaços dos dois lados, o Flamengo venceu o Botafogo por 2 a 1, na noite deste sábado (02), diante de 40 mil torcedores no Estádio Nilton Santos, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Marlon Freitas, contra, abriu o placar para o rubro-negro, Victor Sá empatou, mas Bruno Henrique decidiu a partida com belo chute colocado de fora da área. A partida iniciou com 20 minutos de atraso devido a demora na chegada da delegação do Flamengo ao estádio.

TABELA

Com o resultado, o Botafogo segue isolado na liderança da competição, com 51 pontos e 11 de vantagem para o Palmeiras, segundo colocado. Por outro lado, a vitória no clássico leva o Flamengo para os 39 pontos, garante a equipe no G-4 até o término da rodada e diminui para 12 a desvantagem em relação ao rival alvinegro.

PAUSA NO CALENDÁRIO

Após o encerramento da rodada, o Brasileirão vai parar por dez dias devido aos compromissos da Seleção Brasileira pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. No período, a amarelinha entra em campo nos dias 8 e 12 de setembro, contra Bolívia e Peru, respectivamente.

O Flamengo volta a entrar em campo no dia 13, às 21h30, contra o Athletico-PR, em partida com mando de campo no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica-ES. Na sequência, no dia 16, às 21h, o Botafogo visita o Atlético-MG, na Arena MRV.

PRIMEIRO TEMPO

O clássico começou movimentado e com clima de decisão no Nilton Santos, mas logo no primeiro minuto, a maioria da arquibancada viu a festa dos visitantes. Em jogada pelo lado direito, Wesley cruzou para a área para encontrar Bruno Henrique, mas Marlon Freitas tentou antecipar e chutou contra o próprio gol. A bola estufou a rede e colocou o rubro-negro na frente.

Após o gol, o Botafogo foi para cima e se impôs com a pressão habitual que consegue nos jogos em casa no Brasileirão. A equipe alvinegra teve boas oportunidades de empatar e conseguiu aos 18 minutos. Tiquinho tentou dominar na área, a bola sobrou na esquerda para Victor Sá dominar, limpar para a direita e mandar um foguete no ângulo esquerdo de Matheus Cunha, que só olhou e viu a rede balançar.

Com o empater no placar, o Glorioso diminuiu o ritmo e a partida ficou mais controlada e disputada na região central do campo. O Flamengo insistiu nas bolas longas para Bruno Henrique, que desperdiçou boa chance na frente do goleiro. Do outro lado, a melhor chance foi com Eduardo, que recebeu passe dentro da área e finalizou por cima do gol.

SEGUNDO TEMPO

Na etapa final, assim como no início do jogo, o Flamengo mandou a bola para a rede logo no início, mas o lance foi invalidado por impedimento confirmado pelo árbitro de vídeo. Na ocasião, Bruno Henrique recebeu lançamento, limpou a zaga e encobriu Lucas Perri, mas o atacante rubro-negro estava a frente no momento do passe.

O Botafogo passou pressionar mais em busca do segundo gol, mas o jogo seguiu muito brigado no meio campo e o Flamengo contou o brilho de Bruno Henrique para voltar a frente do marcador. Em jogada pelo lado esquerdo, o camisa 27 do rubro-negro dominou, limpou o marcador, e chutou colocado, de fora da área, no ângulo do goleiro alvinegro. Golaço no Nilton Santos.

No fim, o goleiro Lucas Perri chegou a ir para a área na busca pelo empate, mas sem sucesso. A partida terminou com vitória do Flamengo no Estádio Nilton Santos. A torcida rubro-negra comemorou, enquanto os alvinegros aplaudiram a equipe do Glorioso.