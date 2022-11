Bolsonaro chega ao Palácio do Planalto sem comentar resultado da eleição

Presidente manteve-se isolado após a oficialização do resultado do pleito. Pronunciamento dele é esperado para hoje.

Após a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas urnas, o presidente Jair Bolsonaro (PL) deixou o Palácio da Alvorada sem falar com a imprensa e apoiadores na manhã desta segunda-feira (31). Ele seguiu ao Palácio do Planalto por volta das 9h30.

Embora tenha perdido a disputa pela reeleição, Bolsonaro ganhou em mais estados do que o adversário. O atual chefe do Executivo obteve mais votos em 14 unidades da federação, enquanto Lula ganhou em 13. Roraima foi o estado em que houve a maior diferença, com 76,08% para Bolsonaro (213.518 votos) e 23,92% para Lula (67.128 votos).

No fim da tarde de domingo (30), Bolsonaro deixou o Palácio da Alvorada no comboio presidencial e também não falou com os apoiadores. O então candidato à reeleição pelo PL não informou o local onde iria acompanhar a apuração e manteve-se isolado diante da oficialização do resultado do pleito.

Presidente eleito terá terceiro mandato

Lula irá ocupar a Presidência da República pela terceira vez na história. Ele já teve dois mandatos como presidente do Brasil, entre 2003 e 2010. O vice-presidente será Geraldo Alckmin (PSB).

O presidente eleito tem como principal compromisso implantar políticas públicas para socorrer a população mais vulnerável, sobretudo para combater a fome. Dessa forma, Lula promete manter o Auxílio Brasil em R$ 600 e transferir um adicional de R$ 150 para famílias beneficiárias do programa que tenham filhos de até 6 anos de idade — o bônus será pago a cada criança dentro dessa faixa etária. A ideia é retomar o nome Bolsa Família ao programa.

Ele disse ainda que pretende conceder aumento real ao salário mínimo, ou seja, acima da inflação. Segundo Lula, o governo dele também vai refinanciar as dívidas de todos os brasileiros que estão com o nome sujo no SPC e Serasa. Também garante criação de linhas de crédito com juros baixos para micro, pequenos e médios empreendedores, a fim de estimular a geração de empregos.

A proposta de governo de Lula fala em implementar uma nova legislação trabalhista de proteção social a todas as formas de ocupação, emprego e relação de trabalho. O petista quer dar maior atenção a profissionais autônomos e domésticos, a trabalhadores que atuam de casa e aos mediados por aplicativos e plataformas.