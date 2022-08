Benjamin Back conta que foi visto como louco ao aceitar trabalhar no SBT

Apresentador disse que as pessoas não acreditavam que o programa “Arena” teria vida longa na emissora de Silvio Santos

Benjamin Back revela que foi tachado de louco após aceitar o convite do SBT para apresentar o Arena. Muitos não acreditavam que o projeto iria para frente.

Em entrevista ao programa Pânico, o jornalista revelou que mesmo com as críticas resolveu aceitar o desafio. “Sempre tive um puta sonho de trabalhar no SBT”, contou.

“Quando eu fui para o SBT eu ouvi um monte de bobagens. Ouvi: ‘Ah, o Benja é louco, não vai dar certo, o horário é ruim, o SBT não tem perfil…’. Eu sempre tive um puta sonho de trabalhar no SBT”, revelou.

Ao programa, ele aproveitou para elogiar Silvio Santos. “Silvio Santos para mim é o Pelé da televisão ou o Pelé é o Silvio Santos do futebol. Eu sempre tive esse sonho de trabalhar no SBT. Cheguei e é uma casa maravilhosa, ambiente incrível, trabalho com gente legal. Tenho uma equipe de produção incrível”, comentou ele.