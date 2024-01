Bahia lidera crescimento da geração de energia elétrica em 2023, aponta Aneel

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) informou que a geração de energia elétrica cresceu no Brasil, em 2023. A Bahia figura no topo da lista dos estados com maior acréscimo na geração de energia. O aumento nacional foi de 10.324.2 megawatts (MW), no estado o acréscimo foi de 2.025,7 megawatts (MW).

Apenas em dezembro, foram acrescidos 1,9 mil megawatts (MW) com o início da operação comercial de 51 unidades geradoras em todo o país. O resultado representa o maior incremento na matriz elétrica brasileira desde 2016.

Ao todo, 291 empreendimentos de energia entraram em operação no ano passado em 19 estados. O maior crescimento se deu na Bahia (2.614 MW), Rio Grande do Norte (2.278,5 MW) e Minas Gerais (2.025,7 MW).

Energia eólica

Segundo a Aneel, o crescimento da geração de energia elétrica no país foi impulsionado pela produção de energia eólica. Na Bahia, segundo a Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE), 22 municípios produzem energia nesta modalidade: Bonito, Brotas de Macaúbas, Brumado, Caetité, Cafarnaum, Campo Formoso, Casa Nova, Gentio do Ouro, Guanambi, Igaporã, Iraquara, Licínio de Almeida, Morro do Chapéu, Mulungu do Morro, Ourolândia, Pindaí, Sento Sé, Sobradinho, Souto Soares, Umburanas, Várzea Nova e Xique-Xique.