Avião cai e deixa 14 mortos no Amazonas

Um avião de pequeno porte caiu na cidade de Barcelos, no Amazonas, a 400 km de Manaus, na tarde deste sábado (16) e terminou com 14 mortos. De acordo com o Governo do Estado, 12 eram turistas de Brasília – todos homens – que foram pescar na região. Na aeronave, havia, ainda outros dois tripulantes.