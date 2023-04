Servidores do DETRAN/SE, define paralisações com interrupções nos serviços e indicativo de greve geral

Em assembleia realizada no último dia 19 de abril, os servidores do DETRAN/SE em votação unânime, decidiu realizar paralisações semanais neste mês de abril, diante da ausência de diálogo concreto, e avanços na estrutura da carreira do servidor do DETRAN/SE que hoje consta com pouco menos de 200 (duzentos) servidores, gerando um mínimo impacto aos cofres públicos.

Importante frisar que, os servidores do DETRAN/SE Sergipe, foram os que tiveram o menor reajuste salarial entre todos as categorias integrantes da Administração Indireta do Poder Executivo Estadual, vinculado à Secretaria de Estado da Segurança Pública.

Diante do impasse com o governo do estado em atender as solicitações de melhorias, a categoria decidiu estabelecer um cronograma de PARALISAÇÕES para este mês, além de estado de atenção para uma possível GREVE GERAL.

A primeira paralisação ocorrerá no próximo dia 25 (terça-feira) de abril de 2023, as 7 (sete) horas, da manhã em todas as unidades do Detran no estado de Sergipe, inclusive as CIRETRAN”S do interior, as quais ficarão sem a disponibilização dos serviços a sociedade sergipana.

A concentração e ato público será realizado pelo Sindicato dos Servidores do Detran/SE SINDETRAN/SE, que convida toda a imprensa sergipana para estar presente em frente a SEDE DO DETRAN/SE e verificar as dificuldades enfrentadas pelos 200 (duzentos) servidores.

Após os atos, os servidores estarão de prontidão em suas unidades, para esclarecimentos à população sobre necessidade da interrupção dos serviços e de suas melhorias, e quais serão as futuras datas de novas paralisações e para esclarecer eventuais dúvidas dos serviços realizados pelo órgão, mas SEM ATENDIMENTO e REALIZAÇÃO DE SERVIÇO AO PÚBLICO.

No dia 26 de abril/23, dando sequência AS PARALISAÇÕES, cada unidade e CIRETAN do interior, continuará sem serviço, mas conforme o dia anterior, os servidores estarão mobilizados em suas respectivas unidades CONSCIENTIZANDO A POPULAÇÃO DE SUAS JUSTAS REIVINDICAÇÕES para pouco menos de 200 (duzentos) servidores.

Em breve serão disponibilizadas novas data e cronograma de novas paralisações e indicativo de GREVE GERAL.

O SINDETRAN/SE, permanece aberto ao diálogo com o governo do estado, e a toda sociedade sergipana, inclusive com o ministério público federal, para que possamos mediar e atender as reivindicações de menos de 200 (duzentos) dos servidores.

Foto assessoria

Por Túlyo Marcio Barreto