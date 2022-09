Arthur será jogador do Liverpool nesta temporada

Volante brasileiro será emprestado pela Juventus para voltar a atuar com mais frequência

O volante Arthur, que pertence a Juventus, da Itália, defenderá as cores do Liverpool nessa temporada do futebol inglês. Revelado pelo Grêmio e peça fundamental no título da Libertadores de 2017, Arthur quer ganhar mais tempo de jogo, principalmente após as passagens apagadas pelo Barcelona e pela própria Juventus.