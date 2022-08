Após fim da dupla com a irmã, Simone segue no sertanejo e prepara repertório inédito

Simone já trabalha na nova etapa da carreira musical. Com o fim da dupla com Simaria, a cantora prepara o início da fase solo. A partir de outubro, a artista deve começar a apresentar as primeiras canções sertanejas inéditas, gênero em que brilhou e ocupou as primeiras posições nas paradas de todo o Brasil ao lado da irmã.

Uma turnê, que tem como objetivo visitar todos os cantos do país também está sendo preparada com a mesma equipe que acompanhou a dupla nos últimos anos. A “RSS Produções Artísticas”, do empresário Roberto Costa, segue como responsável pela agenda e por toda a carreira da cantora.