Adote uma cartinha e faça uma criança feliz

Receber presentes de Natal no final de ano já faz parte da tradição de muitas famílias, mas é exatamente nesta época que as crianças em situação vulnerável se sentem mais desamparadas. Pensando nisso, a Ferreira Costa promove em suas lojas mais um Natal Solidário.

Todos os anos, Home Center realiza a ação de arrecadação de brinquedos para crianças carentes. Para participar, basta escolher uma das cartinhas da nossa árvore de Natal, comprar o brinquedo que a criança escolheu e entregar na loja até o dia 20 de dezembro.

As árvores estarão na entrada das lojas da Imbiribeira, Tamarineira, Garanhuns, Caruaru, João Pessoa, Natal Aracaju e Salvador, e as crianças contempladas ficam em instituições próximas a essas localidades.

Os presentes podem ser entregues na própria loja. A Ferreira Costa se encarregará de entregar todas as contribuições nas instituições beneficiadas até o dia 20 de dezembro.

Em Garanhuns, serão presenteadas 100 crianças da Escola Silvino Almeida de Oliveira. Já em Caruaru, serão presenteadas 80 crianças da ONG Instituto Movimento Ambiental. A loja localizada na Imbiribeira irá presentear 50 crianças da ONG Espaço da Criança A.R.H. A loja da Tamarineira, irá presentear 30 crianças da Associação Lar do Maná. Em Aracaju, serão presentadas 75 crianças da Instituição Rahamim. Já em Natal, serão 50 crianças do Grupo de Apoio à Criança com Câncer do Rio Grande do Norte. Na Bahia, serão presenteadas 73 crianças da Entidade Lar Pérolas de Cristo. Já em João Pessoa, serão presenteadas 113 crianças da CASA PEQUENO DAVI. A ideia é que sejam presenteadas 571 crianças.

O Natal Solidário, que faz parte dos projetos de responsabilidade social da Ferreira Costa, estimula a solidariedade e incentiva a aproximação das crianças carentes com o lado mais lúdico do Natal. Além disso, os clientes conseguem conhecer mais sobre as instituições beneficiadas e podem se tornar futuros doadores de cada projeto.

