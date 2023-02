“A roda gigante começou a funcionar e não vai parar mais”, afirma o Presidente Lula durante passagem por Sergipe

O presidente da república, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), chegou a Sergipe na manhã desta quarta-feira (15), para visitar obras de duplicação da BR-101 no Km 75 no município de Maruim. Para onde seguiu de helicóptero.

O Governador do estado, Fábio Mitidieri (PSD), está acompanhando a visita junto com o ministro da Secretaria Geral da Presidência da República, Márcio Macedo (PT), e o senador Rogério Carvalho (PT).

Durante o evento, Lula aproveitou para reafirmar o seu compromisso com as propostas de campanha e agradeceu aos Deputados e Senadores que votaram na Pec que permitiu a retomada das obras. “Essa conquista nós temos que agradecer a todos que votaram na Pec e permitiram que a gente voltasse a fazer o Brasil voltar a funcionar, gerar emprego e melhorar a qualidade de vida das pessoas” disse o presidente.

O Brasil está voltando a funcionar, a roda gigante começou a funcionar e ela não vai parar mais. Lula

De acordo com o presidente, existem 4 mil obras paradas na área da educação e uma das metas do Governo é seguir com o planejamento de execução. “A gente vai andar pelo Brasil inteiro anunciando obra, seja obra de infraestrutura, estrada, rodovia, obra de urbanização de favela, saneamento básico, de construção de casa, e reconstrução de muitas escolas e creches” afirmou Lula.

Lula encerra ressaltando o desejo de melhorias para o país durante o seu mandato. “Eu tenho quatro anos de mandato e esses anos quero dedicar cada hora do dia e da noite para fazer o povo brasileiro acreditar que esse país vai dar certo no trabalho, no salário , no tratamento das pessoas. Ou seja, teremos um país mais fraterno, solidário, mais humanizado, com menos mentira, menos convocação e com mais emprego, salário e trabalho” contou o presidente.

Lula deve se reunir com Mitidieri e a bancada do estado no congresso em um almoço de trabalho antes de embarcar para Brasília.

Por Yara Lima Portal A8SE