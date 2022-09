1º Campeonato de Beleza Make Colors do Senac/SE acontece dia 26

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial promete movimentar o setor de beleza em Sergipe, com a realização da primeira edição do Make Colors, competição que vai reunir profissionais e alunos egressos da instituição que passaram por processo de seleção. Esta é mais uma ação da Divisão de Educação Profissional (DEP), com objetivo de conceituar novas técnicas, tendências e produtos existentes no mercado, bem como divulgar os cursos ofertados pelo Senac.

De acordo com a técnica responsável pelo segmento de beleza, Felipa Edite, os participantes fizeram a inscrição previamente e foram escolhidos entre os inscritos.

“Eles vão disputar a grande final no dia 26. Durante o evento, que começa às 10h, teremos às 11h, palestra sobre ‘Skin Care Therapy’, com Roberto Prata, que é instrutor da casa, e às 13h15 será a vez de Jadna Félix que falar sobre ‘Colorimetria aplicada à maquiagem’. Essas palestras acontecerão no auditório da unidade de Aracaju e serão abertas ao público, que devem fazer a inscrição prévia no site do Senac”.

O campeonato será iniciado às 14h30, com a categoria profissional, e às 15h30 com a categoria egresso Senac. Serão julgadas as técnicas de maquiagem embelezadora, além de avaliados o talento, a criatividade e acabamento, dentro de tempo de execução, que será de 45 minutos.

“O público pode acompanhar e torcer pelos participantes. O vencedor de cada categoria será escolhido por grupos de três jurados distintos. Além da premiação, que será uma maleta de maquiagem profissional para o melhor de cada categoria, teremos sorteio de brindes durante o evento”.

O 1º Make Colors do Senac/SE também contará com a demonstração de produtos de apoiadores do evento, no hall de entrada do auditório. “Todos os participantes do campeonato e o público que acompanhar, receberão certificado ao final do evento”, finalizou Felipa Edite.

Selecionadas(os)

Foram selecionados 10 profissionais e 10 egressos. São eles:

Categoria: Profissional

Carlos Daniel de Souza Santos

Dayseane Alves Emanuely

Santana Santos

Francielly Goes

Jaiane Santos

Larissa Gama

Mariana Silva de Almeida

Michelly Vanderlei

Victor Albert Santos Queiroz

Vitória Magaly Santos Pereira

Categoria: Egressa(o) Senac

Ana Luíza de Araújo Maia

Carla Nascimento

Debora Kelly Barros dos Santos

Denia Santos Gois

Giovanna Teixeira

Josefina Custódio

Lorena Vanessa

Maria Helena Santos Mendes

Vanessa Temoteo Souza

Viviane do Nascimento Silva

Conheça os palestrantes

Roberto Prata, profissional da área da beleza há 25 anos. Expert em Make e Penteados, possui especializações em maquiagem com Beto França, Catherine Hills. Instrutor do Senac Sergipe na área da beleza com vasto conhecimento técnicos pela Pivot Point em Cor e Corte. Roberto Prata apresentará os cuidados essenciais com a pele antes e depois da maquiagem, na palestra Skin Care Therapy.

Jadna Felix, maquiadora profissional há 10 anos, trará o tema ‘Colorimetria aplicada à Maquiagem’. Especialista responsável pela capacitação de centenas profissionais, Jadna apresentará a teoria das cores e do círculo cromático, maneiras práticas de utilização, além de entendimento sobre neutralização e harmonização de tonalidades e conhecimento sobre customização de cosméticos.

Inscrição para palestras

https://cloud.plataforma.senac.br/senacmatricula/#/?regionalid=15&planodecursoid=86978&turmaid=48322&unidadeoperativaid=96&origemdorecurso=3&recursofinanceiroid=3

Alexandra Brito

NNGI Senac/SE