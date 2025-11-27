Connect with us

URGENTE: Morre radialista Juliano Góis, voz histórica do rádio Tobiense

1 semana ago

O jornalista, passou pela Réde Ilha de Comunicação, Rádio Clube de Itapicurú, Tobias Barreto FM e pela Rádio Na Moral. Ele foi um dos principais fundadores do Portal Tobiense,  morreu nesta quinta (27/11).

 

Juliano Góis, lutava contra um CA na garganta, não resistiu e veio a falecer na manhã de hoje, quinta-feira (27) por volta das 06:30h no HUSE.

 

Ontem na parte da tarde Juliano ligou para seu irmão o meteorologista Eduardo Góis, aparentando estar estável, mas Deus achou por bem levar para o seu reino de glória na data de hoje. Talvez fosse só para se despedir do seu único irmão.

 

Que Deus possa confortar seus três filhos, sua esposa, seu irmão Eduardo Góis, seus pais, e os amigos nesse momento difícil.

 

 

