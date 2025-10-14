Connect with us

Pesquisa Mostra a Audiência das Emissoras de Rádio em Tobias Barreto

2 dias ago

O Instituto IP Pesquisas realizou entre os dias 05 e 13 deste mês, uma amostra para pesquisa de mídia por metodologia de desenho amostral, para mediar a audiência das emissoras de rádio na cidade de Tobias Barreto. A pesquisa quantitativa entrevistou 400 moradores da área urbana do município. As entrevistas foram pessoais e domiciliares, com aplicação de questionário estruturado junto a uma amostra representativa dos moradores da área em estudo.

 

 

Foram entrevistados 190 moradores do gênero masculino e 210 do gênero feminino. De acordo com a faixa etária foram 60 entrevistados, de 14 a 19 anos; 70, de 20 a 29 anos; 80, de 30 a 39 anos; 70, de 40 a 49 anos; 70, de 50 a 59 anos e 50 acima de 60 anos. Sobre o grau de escolaridade, dos 400 entrevistados, 28 afirmaram que são analfabetos; 144 têm nível fundamental; 182 possuem nível médio e 46 têm nível superior.

 

Maior audiência – Perguntados sobre qual a rádio local que você mais ouve, os entrevistados responderam Luandê FM 98.5 (35%), Tobias Barreto Fm 87.9 (27%), Clube FM 96.1 (22%), Outras Emissoras (16%).

 

*Margem de erro 3% para mais ou para menos

 

