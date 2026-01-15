“Sistema” está cansado e ultrapassado, perde força e pode ser derrotado em 2026

O eleitorado sergipano dá demonstrações que deseja um novo modelo de gestão administrativa para o nosso Estado. Pesquisas para consumo interno revelam o desejo de mudança, mas o resultado das últimas eleições revela que o “Sistema”, que alternou os governos por décadas se apresenta “cansado” e “ultrapassado”, verdadeiramente envelhecido e que vem perdendo forças a cada ano, a cada pleito, dando esperança para quem aposta na renovação em 2026.

Líderes políticos que dominaram a cena política do nosso Estado, como João Alves Filho (in memoriam) e Marcelo Déda (in memoriam), infelizmente nos deixaram cedo demais; ex-governadores que também deram suas parcelas de contribuição como Albano Franco, Antônio Carlos Valadares, Jackson Barreto e Belivaldo Chagas ou já encerraram suas vidas públicas ou não demonstram mais aptidão para disputarem mandatos eletivos nos próximos anos.

O atual governador Fábio Mitidieri (PSD) se coloca como um “nome novo” neste processo de transformação política que o nosso Estado atravessa, muito embora seu governo esteja “inchado”, com acertos e avanços em algumas áreas, mas com práticas antigas e ultrapassadas em outras. Com todo respeito, mas a sensação é que temos um Executivo “jovem” no comando de uma “gestão velha”, com problemas que se repetem na Saúde, no fornecimento de água e na qualidade das obras públicas.

O desejo por mudança ficou gritante para o povo sergipano em 2022 quando o atual governador ficou em terceiro lugar após a apuração do 1º turno, e só foi para o enfrentamento direto contra Rogério Carvalho (PT) porque o hoje prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL), foi impedido pela Justiça de disputar aquele pleito; no turno decisivo, quando se aliou ao petista, findou beneficiando Mitidieri que conseguiu uma virada até então inesperada.

Mas já na metade do terceiro ano do governo Mitidieri, em meio a dois meses de eventos juninos e amplo investimento para o turismo do Estado e valorização das tradições culturais, parece estranho apontar problemas, mas nem tudo é festa e parece faltar algo bem representativo: apoio popular. Prova maior tivemos em 2024, na eleição de Aracaju, onde Emília Corrêa (PL), com uma campanha franciscana derrotou todo o poderio político e financeiro de duas máquinas: a PMA e o governo do Estado.

Mais uma demonstração da “falência” de um “Sistema”, cansado e ultrapassado, que tenta se impor pela força política e pelo poder econômico, mas vem perdendo densidade popular e que não será surpresa se for surpreendentemente derrotado em 2026, por uma oposição que começa a dialogar e ganha “musculatura”. As festas são positivas, mas têm “prazo de validade” e os problemas se repetem em qualquer gestão pública. É nesse momento que o “gestor” deve se destacar e apresentar resultados.

A “falência do Sistema” não é responsabilidade apenas do atual governador. Há o desgaste natural, há o cansaço do eleitorado que quer apostar em novos nomes, em novos grupos. O “monopólio do Poder” se foi com a chegada das redes sociais, com a democratização da informação e Sergipe finalmente parece perder o estigma de “capitania hereditária”. Os números provam que o povo quer mais inclusão, diversidade e, acima de tudo, modernidade! Esta transformação é sinônimo de evolução…

Veja essa!

Repercutiu bastante a informação trazida por este colunista sobre uma possível chapa da oposição em 2026 com o atual prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho, como pré-candidato a governador, e a ex-prefeita de Lagarto, Hilda Ribeiro (Republicanos) como pré-candidata a vice.

E essa!

Por mais que esteja inelegível, temporariamente, Valmir mantém seu protagonismo como prefeito porque mantém um perfil administrativo que agrada o eleitorado, com forte dedicação ao trabalho, acompanhando de perto os problemas de sua gestão e as obras em andamento.

Presença feminina

Muita gente gostou da chapa Valmir e Hilda reforçando que, além de unir duas das principais cidades do interior (Itabaiana e Lagarto), há também um encaminhamento para uma pré-candidatura feminina na chapa majoritária, na mesma linha vitoriosa de Emília Corrêa em Aracaju.