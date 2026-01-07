Connect with us
 

Brasil

Injustiça – Bolsonaro bate a cabeça em móvel na cela da PF e sofre traumatismo craniano

Published

2 dias ago

on

Michelle relatou ‘crise’ durante a madrugada e alegou demora no socorro; médico da PF constatou ferimentos leves e não identificou necessidade de encaminhamento hospitalar

 

O ex-presidente Jair Bolsonaro sofreu um traumatismo craniano leve após cair dentro de sua cela na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, na madrugada desta terça-feira (6). A confirmação do diagnóstico foi feita pelo cirurgião do ex-presidente, Dr. Carlos Birolini.

 

O incidente veio a público inicialmente por meio de uma publicação da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro em suas redes sociais. Segundo o relato, Bolsonaro teria sofrido uma “crise” enquanto dormia, o que provocou a queda e o choque da cabeça contra um móvel. “Meu amor não está bem”, escreveu Michelle, que também criticou a demora no atendimento, alegando que o socorro só foi prestado no horário de abertura da cela para a visita.

 

A informação sobre o estado de saúde e o incidente foi apurada e confirmada pela jornalista Rany Veloso, da Jovem Pan. De acordo com o Dr. Carlos Birolini, que acompanha o quadro clínico do ex-mandatário, o impacto resultou em um traumatismo craniano leve. O médico detalhou que, apesar do susto, o ex-presidente está consciente, mas inspira cuidados e observação devido ao histórico recente de saúde e ao ambiente de custódia.

 

Michelle informou estar na sede da PF acompanhada da equipe médica e aguardava, no momento da postagem, contato com o delegado responsável para esclarecer os protocolos de primeiros socorros adotados pela carceragem.

 

Veja mensagem da Michelle:

 

Meu amor não está bem.Durante a madrugada, enquanto dormia, teve uma crise, caiu e bateu a cabeça no móvel.Como o quarto permanece fechado, ele só recebeu atendimento quando foram chamá-lo para a minha visita.Estou com o médico aguardando o delegado para saber como foram os primeiros socorros. Só Deus.

Bolsonaro cai e bate a cabeça em imóvel na cela da PF, afirma Michelle

Em observação

O ex-presidente Jair Bolsonaro segue sob acompanhamento das autoridades judiciais em meio a questões relacionadas ao seu estado de saúde. Segundo nota do Governo federal, “O médico da Polícia Federal constatou ferimentos leves e não identificou necessidade de encaminhamento hospitalar, sendo indicada apenas observação. Eventual encaminhamento ao hospital depende de autorização do STF”.

 

Injustiça é a falta de justiça, uma ação ou situação contrária à ética, moral ou direito, que resulta em tratamento desigual ou violação de direitos, como a impunidade ou a desigualdade social e econômica, gerando sentimentos negativos, mas que pode ser combatida com busca por direitos, autocompaixão e perdão, conforme explica a psicologia e diversas correntes filosóficas e religiosas. 

O que é Injustiça?

    • Definição: 

      É o oposto de justiça, uma ofensa aos direitos, uma quebra da igualdade e da imparcialidade. 

  • Manifestações: 

    Pode ocorrer em julgamentos, atos pessoais, desigualdades econômicas (pobreza, falta de acesso) e sociais. 

  • Por Nícolas Robert e Rany Veloso

 

 

Related Topics:
Advertisement   

Recomendados

Brasil2 dias ago

Injustiça – Bolsonaro bate a cabeça em móvel na cela da PF e sofre traumatismo craniano

Michelle relatou ‘crise’ durante a madrugada e alegou demora no socorro; médico da PF constatou ferimentos leves e não identificou...
Notícias2 dias ago

Investigado por homicídios morre durante confronto com a polícia em Lagarto

Ele atirou contra agentes durante cumprimento de mandado e não resistiu aos ferimentos   Uma ação conjunta entre a Polícia...
Destaque2 dias ago

Na Moral Esporte Clube! Aqui você fica sabendo de tudo.

Os Esportes são todas atividades físicas realizadas pelo homem e que tem o objetivo de promover o fortalecimento da saúde...

EM ALTA