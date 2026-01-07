Brasil
Injustiça – Bolsonaro bate a cabeça em móvel na cela da PF e sofre traumatismo craniano
Michelle relatou ‘crise’ durante a madrugada e alegou demora no socorro; médico da PF constatou ferimentos leves e não identificou necessidade de encaminhamento hospitalar
O ex-presidente Jair Bolsonaro sofreu um traumatismo craniano leve após cair dentro de sua cela na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, na madrugada desta terça-feira (6). A confirmação do diagnóstico foi feita pelo cirurgião do ex-presidente, Dr. Carlos Birolini.
O incidente veio a público inicialmente por meio de uma publicação da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro em suas redes sociais. Segundo o relato, Bolsonaro teria sofrido uma “crise” enquanto dormia, o que provocou a queda e o choque da cabeça contra um móvel. “Meu amor não está bem”, escreveu Michelle, que também criticou a demora no atendimento, alegando que o socorro só foi prestado no horário de abertura da cela para a visita.
A informação sobre o estado de saúde e o incidente foi apurada e confirmada pela jornalista Rany Veloso, da Jovem Pan. De acordo com o Dr. Carlos Birolini, que acompanha o quadro clínico do ex-mandatário, o impacto resultou em um traumatismo craniano leve. O médico detalhou que, apesar do susto, o ex-presidente está consciente, mas inspira cuidados e observação devido ao histórico recente de saúde e ao ambiente de custódia.
Michelle informou estar na sede da PF acompanhada da equipe médica e aguardava, no momento da postagem, contato com o delegado responsável para esclarecer os protocolos de primeiros socorros adotados pela carceragem.
Veja mensagem da Michelle:
Meu amor não está bem.Durante a madrugada, enquanto dormia, teve uma crise, caiu e bateu a cabeça no móvel. Como o quarto permanece fechado, ele só recebeu atendimento quando foram chamá-lo para a minha visita. Estou com o médico aguardando o delegado para saber como foram os primeiros socorros. Só Deus.
Em observação
O ex-presidente Jair Bolsonaro segue sob acompanhamento das autoridades judiciais em meio a questões relacionadas ao seu estado de saúde. Segundo nota do Governo federal, “O médico da Polícia Federal constatou ferimentos leves e não identificou necessidade de encaminhamento hospitalar, sendo indicada apenas observação. Eventual encaminhamento ao hospital depende de autorização do STF”.
Injustiça é a falta de justiça, uma ação ou situação contrária à ética, moral ou direito, que resulta em tratamento desigual ou violação de direitos, como a impunidade ou a desigualdade social e econômica, gerando sentimentos negativos, mas que pode ser combatida com busca por direitos, autocompaixão e perdão, conforme explica a psicologia e diversas correntes filosóficas e religiosas.
O que é Injustiça?
- Definição:
É o oposto de justiça, uma ofensa aos direitos, uma quebra da igualdade e da imparcialidade.
Manifestações:
Pode ocorrer em julgamentos, atos pessoais, desigualdades econômicas (pobreza, falta de acesso) e sociais.
Injustiça – Bolsonaro bate a cabeça em móvel na cela da PF e sofre traumatismo craniano
Investigado por homicídios morre durante confronto com a polícia em Lagarto
Na Moral Esporte Clube! Aqui você fica sabendo de tudo.
Fique ligado: Bala não é troco, é prática abusiva!
Detran/SE recomenda uso de máscaras em suas unidades de atendimento
ECONOMIA – As Startups de Mobilidade: tendências e sustentabilidade
Governador nomeia Fábio Reis como secretário de representação de Sergipe em Brasília
Chuvas intensas geram transtornos e causam alagamentos nos municípios de Sergipe; VÍDEOS
Boa parte da América Latina teve a coragem de denunciar a farsa de Maduro
Recomendados
Injustiça – Bolsonaro bate a cabeça em móvel na cela da PF e sofre traumatismo craniano
Michelle relatou ‘crise’ durante a madrugada e alegou demora no socorro; médico da PF constatou ferimentos leves e não identificou...
Investigado por homicídios morre durante confronto com a polícia em Lagarto
Ele atirou contra agentes durante cumprimento de mandado e não resistiu aos ferimentos Uma ação conjunta entre a Polícia...
Na Moral Esporte Clube! Aqui você fica sabendo de tudo.
Os Esportes são todas atividades físicas realizadas pelo homem e que tem o objetivo de promover o fortalecimento da saúde...