Injustiça – Bolsonaro bate a cabeça em móvel na cela da PF e sofre traumatismo craniano

Michelle relatou ‘crise’ durante a madrugada e alegou demora no socorro; médico da PF constatou ferimentos leves e não identificou necessidade de encaminhamento hospitalar

O ex-presidente Jair Bolsonaro sofreu um traumatismo craniano leve após cair dentro de sua cela na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, na madrugada desta terça-feira (6). A confirmação do diagnóstico foi feita pelo cirurgião do ex-presidente, Dr. Carlos Birolini.

O incidente veio a público inicialmente por meio de uma publicação da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro em suas redes sociais. Segundo o relato, Bolsonaro teria sofrido uma “crise” enquanto dormia, o que provocou a queda e o choque da cabeça contra um móvel. “Meu amor não está bem”, escreveu Michelle, que também criticou a demora no atendimento, alegando que o socorro só foi prestado no horário de abertura da cela para a visita.

A informação sobre o estado de saúde e o incidente foi apurada e confirmada pela jornalista Rany Veloso, da Jovem Pan. De acordo com o Dr. Carlos Birolini, que acompanha o quadro clínico do ex-mandatário, o impacto resultou em um traumatismo craniano leve. O médico detalhou que, apesar do susto, o ex-presidente está consciente, mas inspira cuidados e observação devido ao histórico recente de saúde e ao ambiente de custódia.

Michelle informou estar na sede da PF acompanhada da equipe médica e aguardava, no momento da postagem, contato com o delegado responsável para esclarecer os protocolos de primeiros socorros adotados pela carceragem.

Veja mensagem da Michelle:

Meu amor não está bem.

Durante a madrugada, enquanto dormia, teve uma crise, caiu e bateu a cabeça no móvel.

Como o quarto permanece fechado, ele só recebeu atendimento quando foram chamá-lo para a minha visita.

Estou com o médico aguardando o delegado para saber como foram os primeiros socorros. Só Deus.

Em observação O ex-presidente Jair Bolsonaro segue sob acompanhamento das autoridades judiciais em meio a questões relacionadas ao seu estado de saúde. Segundo nota do Governo federal, “O médico da Polícia Federal constatou ferimentos leves e não identificou necessidade de encaminhamento hospitalar, sendo indicada apenas observação. Eventual encaminhamento ao hospital depende de autorização do STF”.

