Economia
Serviços e comércio varejista crescem em Sergipe e registram alta acumulda, aponta IBGE
Setores tiveram alta mensal e acumulam resultados positivos no ano e nos últimos 12 meses
Os setores de serviços e comércio varejista de Sergipe registraram crescimento em outubro, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Os números indicam avanço tanto na comparação mensal quanto nos acumulados do ano e dos últimos 12 meses.
O setor de serviços teve alta de 0,6% em outubro na comparação com setembro, considerando a série com ajuste sazonal. Em relação ao mesmo mês do ano passado, o crescimento foi de 3,2%. No acumulado de 2025, o avanço chega a 4,8%, enquanto nos últimos 12 meses o índice é de 5,2%.
A receita nominal do setor também apresentou resultado positivo, com aumento de 1,2% em relação a setembro e de 8,9% na comparação anual. No acumulado do ano, a alta é de 9,7%, e, nos últimos 12 meses, de 9,9%.
No cenário nacional, 15 das 27 unidades da federação tiveram crescimento no setor de serviços em outubro. Sergipe ficou na 12ª posição, ao lado da Bahia. No acumulado de 12 meses, o estado aparece na 4ª colocação, empatado com o Rio Grande do Norte, ambos com crescimento de 5,2%.
Varejo
O comércio varejista sergipano cresceu 0,9% em outubro na comparação com setembro. Em relação ao mesmo período do ano passado, a alta foi de 1,4%. No acumulado de 2025, o setor registra crescimento de 1,0%, enquanto o acumulado dos últimos 12 meses aponta aumento de 1,6%.
A receita nominal do varejo avançou 1,3% em relação ao mês anterior e 5,0% na comparação anual. No acumulado do ano e dos últimos 12 meses, os crescimentos foram de 4,5% e 5,0%, respectivamente.
No varejo ampliado — que inclui a venda de veículos e materiais de construção — o volume de vendas subiu 1,6% em outubro. Na comparação com outubro do ano passado, houve queda de 0,6%, mas o acumulado de 12 meses segue positivo, com alta de 0,2%. A receita nominal do segmento cresceu 0,7% no mês e 2,9% em relação ao mesmo período de 2024.
Em nível nacional, o varejo apresentou crescimento de 0,5% em outubro. Sergipe ocupou a 12ª posição no ranking mensal, empatado com o Rio de Janeiro, ambos com alta de 0,9%. No acumulado de 12 meses, o estado aparece na 17ª colocação, ao lado do Amazonas, com crescimento de 1,6%.
Os dados indicam um desempenho positivo dos principais setores da economia sergipana no mês de outubro, acompanhando a tendência observada em parte do país.
Com informações do Gov/SE
Serviços e comércio varejista crescem em Sergipe e registram alta acumulda, aponta IBGE
IBGE abre 175 vagas de trabalho em Sergipe; salário chega a R$ 3.379 mais benefícios
Rede Na Moral de Comunicação! Antônio Pinheiro Santos
Fique ligado: Bala não é troco, é prática abusiva!
Detran/SE recomenda uso de máscaras em suas unidades de atendimento
ECONOMIA – As Startups de Mobilidade: tendências e sustentabilidade
Recomendados
Serviços e comércio varejista crescem em Sergipe e registram alta acumulda, aponta IBGE
Setores tiveram alta mensal e acumulam resultados positivos no ano e nos últimos 12 meses Os setores de serviços e...
IBGE abre 175 vagas de trabalho em Sergipe; salário chega a R$ 3.379 mais benefícios
A contratação será mediante processo seletivo simplificado e as provas acontecerão no dia 22 de fevereiro de 2026, em seis...
Rede Na Moral de Comunicação! Antônio Pinheiro Santos
A comunicação é um processo que envolve a troca de informações entre dois ou mais interlocutores por meio de signos...
EM ALTA
- Destaque3 dias ago
Na Moral Esporte Clube! Aqui você fica sabendo de tudo.
- Destaque4 dias ago
Governador nomeia Fábio Reis como secretário de representação de Sergipe em Brasília
- Destaque3 dias ago
Rede Na Moral de Comunicação! Antônio Pinheiro Santos
- Entretenimento5 dias ago
Carnaúba Amarga – Um milagre da natureza! Excelente no combate as inflamações
- Destaque3 dias ago
IBGE abre 175 vagas de trabalho em Sergipe; salário chega a R$ 3.379 mais benefícios