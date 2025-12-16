Serviços e comércio varejista crescem em Sergipe e registram alta acumulda, aponta IBGE

Setores tiveram alta mensal e acumulam resultados positivos no ano e nos últimos 12 meses

Os setores de serviços e comércio varejista de Sergipe registraram crescimento em outubro, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Os números indicam avanço tanto na comparação mensal quanto nos acumulados do ano e dos últimos 12 meses.

O setor de serviços teve alta de 0,6% em outubro na comparação com setembro, considerando a série com ajuste sazonal. Em relação ao mesmo mês do ano passado, o crescimento foi de 3,2%. No acumulado de 2025, o avanço chega a 4,8%, enquanto nos últimos 12 meses o índice é de 5,2%.

A receita nominal do setor também apresentou resultado positivo, com aumento de 1,2% em relação a setembro e de 8,9% na comparação anual. No acumulado do ano, a alta é de 9,7%, e, nos últimos 12 meses, de 9,9%.

No cenário nacional, 15 das 27 unidades da federação tiveram crescimento no setor de serviços em outubro. Sergipe ficou na 12ª posição, ao lado da Bahia. No acumulado de 12 meses, o estado aparece na 4ª colocação, empatado com o Rio Grande do Norte, ambos com crescimento de 5,2%.

Varejo

O comércio varejista sergipano cresceu 0,9% em outubro na comparação com setembro. Em relação ao mesmo período do ano passado, a alta foi de 1,4%. No acumulado de 2025, o setor registra crescimento de 1,0%, enquanto o acumulado dos últimos 12 meses aponta aumento de 1,6%.

A receita nominal do varejo avançou 1,3% em relação ao mês anterior e 5,0% na comparação anual. No acumulado do ano e dos últimos 12 meses, os crescimentos foram de 4,5% e 5,0%, respectivamente.

No varejo ampliado — que inclui a venda de veículos e materiais de construção — o volume de vendas subiu 1,6% em outubro. Na comparação com outubro do ano passado, houve queda de 0,6%, mas o acumulado de 12 meses segue positivo, com alta de 0,2%. A receita nominal do segmento cresceu 0,7% no mês e 2,9% em relação ao mesmo período de 2024.

Em nível nacional, o varejo apresentou crescimento de 0,5% em outubro. Sergipe ocupou a 12ª posição no ranking mensal, empatado com o Rio de Janeiro, ambos com alta de 0,9%. No acumulado de 12 meses, o estado aparece na 17ª colocação, ao lado do Amazonas, com crescimento de 1,6%.

Os dados indicam um desempenho positivo dos principais setores da economia sergipana no mês de outubro, acompanhando a tendência observada em parte do país.

Com informações do Gov/SE