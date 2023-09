Senador sergipano entra com mandado de segurança contra Arthur Lira

A mudança de regimento da Câmara dos Deputados, aprovada pela Mesa Diretora da casa legislativa, que tem o comando do deputado federal Arthur Lira (PP-AL), obrigou o senador Alessandro Vieira (MDB-SE) a ingressar com um mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal (STF) contra a medida.

De acordo com o regimento anterior da Câmara Federal, a preferência para a tramitação de projetos de lei na Casa obedecia as proposições do Senado sobre as da Câmara, e as mais antigas sobre as mais recentes.

“Impetrei mandado de segurança contra Arthur Lira, por conta da alteração regimental que acabou com a precedência na tramitação para projetos aprovados no Senado. É mais uma típica “manobra Lira” para acumular poder e ficar ilegalmente com a última palavra em projetos legislativos”, critica o senador sergipano.

Até o fechamento desta matéria, Arthur Lira não havia se manifestado sobre o mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por Alessandro Vieira.

Por Redação

Foto: Zeca Ribeiro