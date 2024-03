Senac Sergipe inaugura nova sede em Itabaiana no dia 25 de março

O Centro de Educação Profissional Aloísio dos Santos (CEP), Unidade Senac em Itabaiana, ganhará uma nova sede, que será entregue à população do município e cidades vizinhas, em solenidade que será realizada na noite do dia 25 de março. Com mais de 3 mil m² de área construída, o novo prédio do fica na Rua Quintino Bocaiúva, 938. A unidade conta com pavimento térreo e mais três superiores e será dotada com dois elevadores e escada, espaços modernos e com equipamentos de ponta.

“Enquanto prefeito de Itabaiana, só temos que agradecer ao Sistema Fecomércio que, através do Senac, entrega uma belíssima obra que vai ofertar cursos profissionalizantes para o povo da região do Agreste”, frisou Adailton Souza.

“Nós que fazemos parte da FCDL, como presidente, e da diretoria da Fecomércio, estamos extremamente orgulhosos com esta obra que o Sistema Fecomércio fez em Itabaiana. É um empreendimento grande, que vai beneficiar, não só quem mora aqui, mas também das cidades circunvizinhas, com os cursos que serão promovidos pelo Senac”, disse Edivaldo Cunha.

A nova sede do CEP de Itabaiana conta com uma estrutura moderna e inovadora, na qual serão ofertados cerca de 250 cursos profissionalizantes.

“É importante destacar e enaltecer o trabalho iniciado ainda na gestão do presidente da Fecomércio, Laércio Oliveira. A nova unidade do Senac ofertará cursos profissionalizantes em sete dos oito eixos de atuação da nossa entidade. Serão capacitações e cursos técnicos nas áreas de gestão, turismo, moda, gastronomia, saúde, beleza e informática, preparando os moradores de Itabaiana e cidades vizinhas para que cheguem ao mercado de trabalho qualificados e com a certificação Senac”, destacou o diretor Regional do Senac, Marcos Sales.

Maria Isabel de Assis Lima chegou ao Senac em 1997, cedida pela Prefeitura de Itabaiana. No ano seguinte foi contratada como analista pedagógica, e logo depois assumiu como gerente da unidade, cargo que ocupa até hoje. Ela já vislumbra a movimentação que o Senac em Itabaiana ganhará com o novo prédio.

“O CEP de Itabaiana já é referência nos cursos do segmento de Beleza e Saúde. Com um prédio mais adequado, teremos uma estrutura que vai favorecer ainda mais o ambiente pedagógico, com salas que serão estruturadas de acordo com os cursos de cada segmento, e equipamentos de ponta, a exemplo do boneco realístico que simula diversas situações de paciente com problemas de saúde, para melhor capacitar os alunos do curso Técnico em Enfermagem. E, consequentemente, aumentaremos o nosso portfólio, principalmente na área de saúde, cujos cursos são os mais procurados. A nossa expectativa é ver a nova sede do Senac de Itabaiana com as salas 100% ocupadas nos três turnos.”, afirmou.

“Atualmente nós temos 25 turmas em andamento, sendo oito de Técnico em Enfermagem, oito do Programa de Aprendizagem e nove turmas de cursos ofertados por meio do Programa Senac de Gratuidade. Além de Itabaiana, a nossa unidade atende Areia Branca, Malhador, Moita Bonita, Ribeirópolis, Nossa Senhora das Dores, Frei Paulo, Carira, Macambira, Campo do Brito e São Domingos”, complementou a gerente da unidade educacional.

“Dos alunos que passam pelo Programa Jovem Aprendiz do Senac, 76% são inseridos no mercado de trabalho. Esse foi um projeto do senador Laércio Oliveira que nós estamos entregando, pois Itabaiana e seu povo trabalhador merecem. É um município pujante”, enfatizou o presidente do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac, Marcos Andrade.

O espaço

O andar térreo do CEP de Itabaiana possuirá guarita, recepção/espera, estacionamento, administração, circulação horizontal, biblioteca, auditório com capacidade para 111 pessoas, banheiros, vestiários, lanchonete, refeitório, DML, cozinha industrial, expurgo/lixo, almoxarifado, depósito, laboratórios de estética e bem-estar, de depilação, e de higiene e beleza.

O 10 andar contará com laboratórios de informática, salas de aula e dos professores, banheiros feminino e masculino. No segundo pavimento serão instalados os laboratórios de corte e costura e de saúde, além de salas de aula, banheiros feminino e masculino. Já o 30 pavimento contará com informática, salas de aula e banheiros feminino masculino.

Senac SE