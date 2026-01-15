EUA congelam processamento de vistos para Brasil e outros 74 países

O governo dos Estados Unidos decidiu suspender temporariamente a emissão de vistos para cidadãos de cerca de 75 países, entre eles o Brasil. A medida foi adotada nesta quarta-feira (14) e deve entrar em vigor a partir do dia 21 de janeiro, sem prazo definido para retomada.

Segundo informações divulgadas pela imprensa norte-americana, a suspensão faz parte de uma revisão interna nos critérios de triagem e verificação dos solicitantes. A orientação repassada a funcionários consulares é para que novos pedidos de visto sejam recusados enquanto os procedimentos não forem reformulados.

Além do Brasil, a lista inclui países como Rússia, Afeganistão, Irã, Iraque, Egito, Nigéria, Tailândia, Iêmen e Somália, entre outros. O objetivo declarado é evitar a concessão de vistos a pessoas consideradas potencialmente problemáticas para a administração federal.

O governo brasileiro não foi comunicado oficialmente sobre a decisão até o momento. Diante disso, a recomendação tem sido aguardar um posicionamento formal da administração de Donald Trump, já que ainda não há detalhes claros sobre o alcance da medida nem sobre possíveis exceções.

A suspensão ocorre a cerca de cinco meses do início da Copa do Mundo, que será coorganizada pelos Estados Unidos, Canadá e México, e deve receber centenas de milhares de visitantes estrangeiros.