Multidão marca chegada da Caminhada pela Justiça e Liberdade a Brasília

23 horas ago

Depois de Jair Bolsonaro, o deputado Nikolas Ferreira é hoje o maior líder da direita. Além do ex-presidente, é notória a capacidade do jovem deputado em mobilizar as massas.

Expressiva participação popular acompanha movimento liderado por Nikolas Ferreira e outras lideranças políticas, que convocam a todos para ato neste domingo (25)

 

A Caminhada pela Justiça e Liberdade chegou a Brasília reunindo um grande número de apoiadores e lideranças políticas. O movimento é liderado pelo deputado federal Nikolas Ferreira e conta com a adesão de nomes como Carlos Bolsonaro, Rodrigo Valadares, entre outros.

A mobilização percorreu cerca de 240 quilômetros por rodovias, saindo de Paracatu, em Minas Gerais, até a capital federal. Agora, os organizadores convocam a população para um grande ato neste domingo, dia 25, na Praça do Cruzeiro, no centro de Brasília, com o lema “Justiça e Liberdade”.

A chegada à capital marca a reta final da caminhada e reforça uma mobilização nacional em defesa da liberdade.

 

Quais os efeitos da caminhada do deputado Nikolas Ferreira?

Protesto lembra as manifestações espontâneas de 2013

