Flamengo se vinga do Palmeiras e conquista o tetra da Libertadores

A tensão e a pancadaria tomaram conta dos 45 minutos iniciais da decisão da Libertadores no Monumental de Lima. O Flamengo começou com tudo e empurrou o Palmeiras para o campo de defesa. Dessa forma, o time carioca criou as melhores oportunidades com Arrascaeta, Bruno Henrique e Samuel Lino. Entretanto, a equipe diminuiu o ritmo com o tempo e o Alviverde passou a equilibrar as ações até o fim da etapa inicial.

No segundo tempo, o Rubro-negro retomou o domínio total do confronto e passou a assustar a defesa palmeirense. Jogando melhor, Danilo aproveitou um cruzamento de Arrascaeta e cabeceou sozinho para abrir o placar na decisão. Depois do gol, os paulistas até tentaram pressionar em busca do empate, mas a defesa rubro-negra segurou o troféu com as mãos.

Próximos compromissos de Flamengo e Palmeiras

Agora, o foco se torna o Campeonato Brasileiro para as duas equipes. O Flamengo enfrenta o Ceará na quarta-feira (3), às 21h30, no Maracanã, podendo ser campeão com uma vitória. Já o Palmeiras pega o Atlético-MG, no mesmo dia e horário, na Arena MRV.