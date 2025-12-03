Enea! Flamengo domina o Ceará e se sagra campeão brasileiro pela nona vez

Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, o Mengão é nove vezes campeão brasileiro! O Flamengo superou o Ceará por 1 a 0, no Maracanã, e se sagrou eneacampeão do Brasileirão na 37ª rodada, nesta quarta-feira (3). Samuel Lino marcou o gol do título e garantiu que o Palmeiras não pudesse mais alcançar o Rubro-negro na tabela.

Como foi o jogo? Apesar do domínio carioca no primeiro tempo, não foi uma das melhores atuações da equipe por conta do esforço defensivo do adversário. Mesmo assim, o Flamengo conseguiu abrir o placar aos 36 minutos em uma boa jogada de Samuel Lino e Carrascal, que terminou com um belo gol do brasileiro. No segundo tempo, o Ceará precisou sair para tentar o empate e até chegou a levar perigo, mas nada muito assustador para o goleiro Rossi. Dessa forma, com o título na mão, o Rubro-negro seguiu melhor na partida e administrou o resultado para sair com o eneacampeonato. Próximos compromissos de Flamengo e Ceará