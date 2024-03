Fecomércio realiza reunião sobre a segurança da apresentação da Esquadrilha da Fumaça

O vice-presidente do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac, Alex Garcez, e o presidente do Conselho Empresarial de Turismo (Cetur) da Fecomércio, Fábio Andrade, estiveram reunidos na manhã desta terça-feira, 12, com representantes dos órgãos ligados à segurança de eventos, para tratar sobre a apresentação da Esquadrilha da Fumaça em Aracaju, na tarde do dia 17 de março. O Senac acompanhou a reunião, que teve o objetivo de alinhar as ações para que a festa de aniversário da capital sergipana ocorra com tranquilidade e segurança.

“O Sistema Fecomércio está trazendo a Esquadrilha da Fumaça para a comemoração dos 169 anos de Aracaju e conta com a parceria do governo do Estado e principalmente da prefeitura da cidade. Estivemos reunidos na semana passada com o prefeito e hoje com todos os órgãos envolvidos na parte de segurança para ajustarmos o plano da Força Aérea para a apresentação, bem como para a segurança dos cidadãos que vão acompanhar a apresentação, na Orla de Aracaju”, destacou Alex Garcez.

A expectativa é que a apresentação atraia até 200 mil pessoas na tarde do próximo domingo. Diante dessa estimativa, com base em outras apresentações feitas pelo grupo, todo o planejamento está sendo feito, desde o bloqueio de ruas em toda a Orla, instalação de pontos de hidratação, rota de fuga para ambulâncias e policiamento, dentre outros pontos.

“Queremos que seja uma festa bonita para todos. Quem for para a Orla, vai poder acompanhar o espetáculo, desde o Farol da Coroa do Meio até a Passarela do Caranguejo. Essa reunião é justamente para que o nosso evento saia perfeito e com a mesma excelência de outros que já realizamos, em parceria com o governo e a prefeitura, no Centro de Aracaju e também na Orla. E já existe um evento nos Lagos, que é a Vila da Páscoa, que está atraindo pessoas”, complementou Alex Garcez.

“O Manual de Suporte da Esquadrilha da Fumaça detalha minuciosamente todo o aparato necessário para a apresentação do grupo com segurança. Discutimos o esquema para que a população possa aproveitar a festa com tranquilidade. A escolha da Orla foi justamente pela questão de segurança, já que temos uma boa extensão de areia. Discutimos hoje com todos os órgãos envolvidos e já agendamos uma nova reunião para quinta-feira à tarde, para juntar todas as informações, que serão passadas para o público”, explicou Fábio Andrade, presidente do Conselho Empresarial de Turismo.

O presidente do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac, Marcos Andrade, lembrou que desde a ideia concebida para trazer a apresentação da Esquadrilha da Fumaça em Aracaju, os planos para segurança do espetáculo e da população que irá à Orla para assistir, haviam sido pensados para ter a maior eficiência.

“Uma apresentação como essa requer detalhes minuciosos para sua execução, desde o projeto do show aéreo, tal como a organização do público, que estimamos em 100 mil pessoas na Orla. Devo lembrar que a apresentação será vista de toda extensão da área costeira da Atalaia, sem que haja necessidade de grandes concentrações de público em um local, somente. O que dá liberdade para as pessoas escolherem bons lugares de visualização, com conforto e sem ter problemas com a multidão. Entretanto, para quaisquer problemas que devemos prevenir o acontecimento, estamos preparados para toda atuação de suporte necessária”, afirmou Marcos Andrade.

A reunião contou com representantes do Samu, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT), Polícia Civil, Defesa Civil, Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), Secretaria Municipal da Defesa Social e da Cidadania (SEMDEC – Aracaju).

Ascom Fecomércio