Avesso do Avesso! Lula vira “fantoche” e deixa “comando” com STF e o Centrão!

É Constitucional: os três poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário) devem atuar em perfeita harmonia, mas cada um respeitando a independência do outro! Na prática temos hoje no Brasil um Executivo (Lula) que só viaja; um Legislativo (Congresso) que só “barganha” e vota em troca de cargos e espaços na administração pública; e um Judiciário (STF) que não só julga, mas “legisla e governa”, além de “executar” aqueles que se opõem, que resistem, e clama por liberdade e democracia!

Vivemos em um País altamente dividido e polarizado, politicamente falando; temos uma grande parcela da imprensa “desinformando”, vingativa, manipuladora, prejudicada, descaracterizada e sem o mesmo respaldo junto à população; foram “destruídas” pelas redes sociais (inclusive pelas fake News) e muitos hoje se “vendem” em troca da sobrevivência! A imprensa militante “esqueceu” do Brasil, dos problemas que enfrentamos diariamente, e se limita a uma pauta repetitiva, cansativa e, muitas vezes, abusiva! Segue perdendo audiência e leitura! Vive sem credibilidade…

É duro ter que reconhecer isso, ver o descrédito dos veículos de comunicação, ver grandes comunicadores “passando pano” para aquilo que está explícito para milhares de brasileiros: o presidente Lula (PT) atravessa problemas sérios de saúde, suas falas andam destoando do que seus seguidores pensam, sua esposa lhe coloca em polêmicas desnecessárias e seu maior mérito em 2023 tem sido “acumular milhas”, em inúmeras viagens internacionais milionárias! Lamentável a falta de compaixão com o povo afetando pelas enchentes e a falta de sensibilidade de seus assessores…

No nono mês de seu governo, Lula virou uma espécie de “fantoche” no cenário nacional, onde sem maioria no Congresso Nacional se viu obrigado a contradizer o discurso político de 2022, desprestigiando mulheres em troca de acordos com os partidos do Centrão, que lhe deixam de “joelhos” em troca de votos para a aprovação de seus projetos, mas é fato que já incomoda seus principais aliados, inclusive dentro do Partido dos Trabalhadores. O “amor venceu”, mas já arrefeceu! O “comando” já não é da presidência da República…

Pior ainda é ver o STF “legislando” e decidindo por Lula! Um Judiciário vingativo e corporativo! A impressão é que os dois ministros indicados pelo ex-presidente já se “contaminaram” e o mais recente já começa a dar demonstrações de como o “sistema” funciona! No Brasil aquilo que interessa ao Supremo Tribunal Federal anda “na velocidade da luz”! O que não convém, que pode esperar, “emperra”! Nada que um bom “pedido de vistas” não possa resolver! O Ministério Público (quem diria!) parece que deixou de ser “mocinho” para ser “vilão”!

Parte da imprensa e setores da Esquerda parecem querer fazer o mesmo com as forças de Segurança! É o “avesso do avesso, do avesso, do avesso”, como canta Caetano Veloso em “Sampa”, mas que agora até ele está em silêncio! Porque neste governo “Narciso acha feio aquilo que não é espelho”! Por mais espaços, o Legislativo se “entrega” pela “força da grana que ergue e destrói coisas belas”! E para o STF sobrou o “mau gosto que vi, de mau gosto, mau gosto”! Decepcionado e amargurado, parte do povo brasileiro assiste a tudo, sentindo que “alguma coisa acontece no seu coração”…

Por Habacuque Villacorte