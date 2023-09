Filha do presidente Lula, o namorado dela e mais dois petistas são ameaçados e agredidos na Barra dos Coqueiros

O Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores da Barra dos Coqueiros, presidido pelo ex-prefeito José Cláudio Silva Barreto, mais conhecido por Cláudio Caducha, emitiu uma nota pública para denunciar e condenar supostas ameaças, agressões e intimidações contra o pré-candidato a prefeito da Barra dos Coqueiros (SE), Danilo Segundo (PT), e a filha do presidente da República, Lurian Lula (PT), que é namorada do pré-candidato petista.

O pré-candidato a vereador do município da Grande Aracaju, Fredson Santana (PV), e a liderança feminina Dandara Vieira (PT), também foram vítimas das agressões, registradas em boletim de ocorrência na Polícia Civil.

“Nos últimos meses, em função das nossas atividades de pré-campanha eleitoral, esses companheiros foram vítimas de atos graves que envolvem o direito de ir e vir no município, ameaças e até agressão física”, diz trecho da nota enviada ao Hora News.

Segundo o Diretório Municipal, que também se solidariza com os dirigentes do partido, as quatro lideranças teriam sofrido as agressões durante atividades de pré-campanha para prefeito da cidade.

Confira a nota na íntegra.

Nota de Solidariedade

“O Partido dos Trabalhadores de Barra dos Coqueiros vem por meio deste se solidarizar com os membros do nosso grupo político na cidade, especialmente com o nosso pré-candidato a prefeito, Danilo Segundo (PT), Lurian Lula (dirigente estadual do PT), Fredson Santana (PV) e Dandara Vieira (Coletivo Nacional de Mulheres do PT).

Nos últimos meses, em função das nossas atividades de pré-campanha eleitoral, esses companheiros foram vítimas de atos graves que envolvem o direito de ir e vir no município, ameaças e até agressão física, como a registrada em boletim de ocorrência contra o nosso pré-candidato a vereador, Fredson.

Nós, do Partido dos Trabalhadores, defendemos uma pré-campanha e uma campanha eleitoral dentro das regras estabelecidas pela legislação eleitoral, com civilidade e confronto democrático de ideias. Portanto, não permitiremos que os instrumentos de Estado sejam utilizados para constranger, intimidar e, assim, desequilibrar a disputa eleitoral no município. Foi no combate a essa lamentável prática que uma geração foi sacrificada na luta contra a ditadura. E foi para afastar essa sombra nefasta do passado e fortalecer a democracia que, na última eleição presidencial, derrotamos, pelo voto, essa ideologia.

Que o povo da Barra dos Coqueiros soberanamente possa escolher seu destino, pois só a ele cabe esse papel numa verdadeira democracia”.

José Cláudio Silva Barreto

PRESIDENTE