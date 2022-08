Valmir de Francisquinho segue liderando mesmo após sofrer intensos bombardeios

Anderson Christian

Radialista desde 1989, jornalista formado desde 2005, faço o que faço por que gosto, amo mesmo isso tudo. Aí tem as passagens em diversos veículos: rádios Eldorado FM, Aparecida FM, Progresso AM, 930 AM, Jornal AM, jornais Correio de Sergipe e Cinform. Já secretariei a Comunicação das Prefeituras de Itabaiana, Lagarto e Estância. E atualmente escrevo no Correio de Sergipe a coluna Bastidores e sou editor-chefe deste AndersonsBlog.