V Fórum de Turismo reunirá o trade para debater sobre o Vai Turismo em Sergipe

Os resultados conquistados a partir do início do projeto piloto do Vai Turismo em Sergipe serão destacados no V Fórum Senac de Turismo, que acontece dia 27 deste mês, data em que são comemorados o Dia Mundial do Turismo e o Dia do Turismólogo. O evento acontecerá no auditório José Hilton Ribeiro, no Centro de Educação Profissional (CEP) de Aracaju, a partir das 19h.

De acordo com o turismólogo, que é instrutor de turismo do Senac e idealizador do fórum, Paulo César de Oliveira, a escolha do tema “Ações do Projeto Vai Turismo – Rumo ao Futuro em Sergipe”, foi unanimidade.

“Este ano, as atividades desenvolvidas pelo programa foram reconhecidamente as que mais movimentaram o setor turístico em Sergipe e tem chamado atenção do trade. Então, convidamos representantes dos quatro municípios sergipanos que integram o projeto piloto do Vai Turismo em Sergipe, para falar sobre as conquistas alcançadas por essa parceria com o Sistema Fecomércio-Sesc-Senac”.

Fazem parte do programa Vai Turismo em Sergipe os municípios de São Cristóvão e Laranjeiras, que integram a Rota Religiosa, e Tobias Barreto e Itabaianinha, a Rota de Compras.

Para falar sobre as ações em suas cidades, vão participar do fórum o secretário de Cultura e Turismo de Laranjeiras, Plácido Lyra; a diretora-presidente da Fundação de Cultura e Turismo João Bebe Água, de São Cristóvão, Paola Rodrigues Santana; o secretário de Turismo de Tobias Barreto, José Nilson Bispo, e a turismóloga que atua na gestão pública do turismo em Itabaianinha, Eline Costa.

O evento contará com a presença do presidente do Conselho Empresarial de Turismo e Hospitalidade da Fecomércio-SE (Cetur), Fábio Andrade, que falará sobre o sucesso das ações do projeto “País do Forró”, realizado durante todo o mês de junho, em Sergipe.

“As ações já colocadas em práticas pelo Vai Turismo em Sergipe estão sendo reconhecidas em todo o Brasil. E o objetivo do fórum é exatamente mostrar como o turismo pode transformar positivamente a sociedade, debater as necessidades, as melhorias e a importância da qualificação para bem receber quem visita o Estado”, destacou o gerente do Centro de Gastronomia e Turismo (CGT) do Senac, José Américo Siqueira.

O V Fórum Senac de Turismo é gratuito e os interessados podem se inscrever no link: https://se.senac.br/5ForumSenacdeTurismo . Os participantes receberão certificado digital de participação.

Senac | SE