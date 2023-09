Ipesaúde abre sala exclusiva para atendimento a pacientes oncológicos

Na próxima quinta-feira, 14, às 9 horas, o Instituto de Promoção e de Assistência à Saúde de Servidores do Estado de Sergipe (Ipesaúde) realiza a abertura da Sala de Acolhimento para o atendimento a pacientes oncológicos beneficiários da autarquia. A iniciativa integra o eixo ‘Humanizar’ do recém-lançado programa ‘Ipesaúde Você’.

De acordo com Nataly Góis, da Diretoria de Controle e Cadastramento com os Beneficiários (Dircab), atualmente o Ipesaúde conta com 943 pacientes oncológicos. Segundo ela, eles receberão o acolhimento não somente na rede interna do Ipesaúde, como também das clínicas credenciadas, que são parceiras do Programa. “Vamos fazer com que o paciente se sinta acolhido desde o início do diagnóstico ao término do tratamento”, enfatizou.

“De início, direcionamos as ações do pilar ‘Humanizar’ para os pacientes oncológicos. Vamos tentar promover uma prioridade nas marcações de consultas, exames e no tratamento necessário para eles, conforme a tabela da autarquia”, ressaltou a diretora.

Além da abertura da Sala de Acolhimento, também ocorrerá a primeira reunião com a participação das beneficiárias oncológicas. Conforme Nataly Góis, em novembro, haverá outro momento específico para os beneficiários oncológicos, e, em dezembro, uma reunião que contará com a participação dos dois grupos.

Neste primeiro encontro, será realizada uma roda de conversa, por meio da qual serão divulgados todos os serviços que devem ser disponibilizados na ação permanente. “Os encontros ocorrerão mensalmente, com a realização de terapias, palestras e oficinas, objetivando fazer com que o beneficiário tire as dúvidas e estreite o relacionamento com a autarquia”, salientou.

Receptividade

Na Sala de Acolhimento, os pacientes oncológicos contarão com o atendimento especializado de duas assistentes sociais. As profissionais da Dircab irão recepcionar as beneficiárias e os beneficiários oncológicos nas suas demandas.

“O Programa tem o objetivo de acolher as demandas dos pacientes oncológicos, viabilizando o acesso para consultas, exames e proporcionando mais agilidade no tratamento”, pontuou a assistente social Wany Santos Silva.

Já a assistente social Ana Paula Carregosa explicou que, neste primeiro momento, o objetivo é conhecer quem são os pacientes, o que eles estão tratando, além de fazer uma triagem dos beneficiários a serem atendidos, para, posteriormente, traçar estratégias a partir daquilo que eles mais necessitam.

A assistente social destacou ainda que o Programa será realizado de forma conjunta, pois contará não apenas com as equipes da rede própria do Ipesaúde, mas também com o apoio da rede credenciada. “Aqui dentro do Ipesaúde teremos o apoio do Serviço de Atenção à Saúde Mental (Sasm) e do Centro Cardiorrespiratório (CCR). É um trabalho multidisciplinar e integrado entre os setores”, afirmou.

Fonte: ASN