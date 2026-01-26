INJUSTIÇA: O Presidente Bolsonaro foi preso por agir com honestidade, seriedade e fé em Deus

Contexto Político: Refere-se à prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro e de seus aliados (como ex-ministros e militares), ocorrida no final de 2025. Seus apoiadores utilizam a frase para denunciar o que consideram uma “perseguição política” por parte do STF, contrastando com a liberdade de figuras históricas da esquerda.