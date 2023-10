Homem morre em confronto com a Polícia Militar na zona rural de Tobias Barreto

No início da noite desta quinta-feira (19), um indivíduo conhecido como “Nené da Estacada” morreu em confronto com a Polícia Militar do 11ª Batalhão, nas proximidades do Povoado Saquinho, zona rural de Tobias Barreto.

De acordo com informações da polícia, a guarnição seguiu até a comunidade para cumprir mandado de prisão contra o indivíduo, acusado de tentativa de homicídio e tráfico de drogas. No entanto, ao perceber a presença policial, houve confronto e o acusado foi alvejado. Ele chegou a ser socorrido e encaminhado para a UPA de Tobias Barreto, contudo, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Ainda de acordo com informações da polícia, o resistente tinha envolvimento com um grupo criminoso que agia na região de Tomar do Geru.