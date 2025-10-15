Flamengo vence o Botafogo e segue na cola do líder Palmeiras

Nesta quarta-feira (15), no Brasileirão, o Flamengo venceu o Botafogo por 3 a 0, no Nilton Santos, pela 28ª rodada. Os gols foram marcados por Pedro, Luiz Araújo e Plata. Dessa forma, o Rubro-negro segue na cola do líder Palmeiras.

Como foi o Flamengo x Botafogo pelo Brasileirão?

Sem um time dominante, a primeira etapa teve chance dos dois lados. O Flamengo preferiu ficar mais tempo com a posse de bola, enquanto o Botafogo apostou nos contra-ataques, desperdiçando duas boas oportunidades com Arthur Cabral e Santi Rodríguez. Entretanto, o Rubro-negro se encontrou no jogo e abriu o placar em uma jogadaça de Arrascaeta, que deixou Pedro de frente para o gol.

Por outro lado, o segundo tempo começou com domínio alvinegro, com Arthur Cabral novamente perdendo uma boa chance para marcar. Apesar da pressão do Glorioso, os comandados de Filipe Luís ampliaram com Luiz Araújo em um contra-ataque veloz. Com os donos da casa abatidos, o Fla ainda buscou mais um com Plata.

Próximos compromissos

Agora, o Botafogo enfrenta o Ceará, no Castelão, às 18h30, no domingo (19), enquanto o Flamengo pega o Palmeiras, no Maracanã, às 16h, no mesmo dia. Ambos pela 29ª rodada do Brasileirão.